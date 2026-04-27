Nelle puntate della soap turca La forza di una donna che andranno in onda su Canale 5 dal 4 al 10 maggio 2026, Kismet lascerà Emre senza dargli alcuna spiegazione, dopo aver capito di non aver smesso di amare l’ex marito Cem. Sirin invece, tenterà di sbarazzarsi del nipote Doruk, per provocare l’ennesima sofferenza alla sorellastra Bahar.

Sirin confessa a Arif di aver ucciso Sarp, Ceyda ottiene l’affidamento del piccolo Arda

Enver sarà sempre più preoccupato, per l’instabilità mentale e per la pericolosità della figlia Sirin. Intanto quest’ultima, appena Arif la metterà alle strette, gli dirà di aver ucciso il cognato Sarp [VIDEO] manomettendo la flebo che lo teneva in vita in ospedale.

Arif riuscirà a registrare la confessione di Sirin, all’insaputa della ragazza.

Sempre a proposito di Sirin, verrà licenziata, dopo aver chiamato mendicante Satilmis, il vero figlio di Ceyda. Stanco del comportamento di Sirin, Emre non ci penserà due volte a cacciarla dal suo locale. La giovane reagirà duramente, dato che dalle anticipazioni, si evince che romperà piatti e bicchieri in presenza dei clienti.

Nel contempo, Ceyda riuscirà finalmente a ottenere l’affidamento definitivo del piccolo Arda.

Sirin affronta suo padre Enver

Spazio anche a Kismet, che troverà il coraggio di mettere fine alla relazione intrapresa con Emre, dopo essere tornata con l’ex marito Cem.

Per concludere, a catturare l’attenzione sarà ancora una volta Sirin.

Dopo aver affrontato suo padre Enver, la giovane approfitterà dell’assenza della sorellastra Bahar, per convincere il nipote Doruk a gettarsi dalla finestra del proprio appartamento per centrare un materasso abbandonato per strada.

Riepilogo: Kismet e Cem hanno perso una figlia in passato

Di recente, è venuto a galla il doloroso passato di Kismet e Cem. I telespettatori, hanno avuto modo di apprendere che i due hanno perso una figlia quando erano sposati. Kismet ha fatto capire di non aver ancora superato questo trauma, per il fatto di continuare a considerare Cem il responsabile dell’accaduto. In particolare, furono i nemici del suo ex marito a spingerla ad abortire, dopo averla pestata a sangue.