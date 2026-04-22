Le trame delle puntate de La forza di una donna in programma dal 26 al 2 maggio sui teleschermi italiani rivelano che Kismet raggiungerà l'abitazione di Cem, dove verrà sorpresa da una dichiarazione d'amore da parte di lui. Enver, invece, salderà il debito contratto con Arif.

Sirin riceve la visita di un ladro

Sirin riceverà la visita di un ladro nella propria abitazione. Allo stesso tempo, Arif salirà al piano di sopra per invitare la ragazza ad unirsi ai festeggiamenti di Capodanno. Sarà in questa circostanza che l'uomo udirà ad una rivelazione scioccante seguita da un colpo di pistola.

Il ladro farà perdere le proprie tracce mentre Bahar ed Enver sopraggiunti sulla scena apprenderanno che Arif e Sirin non hanno avuto conseguenze. La festa di Capodanno proseguirà senza intoppi anche se Nisan e Doruk chiederanno ad Arif di rimanere per la notte in quanto ancora spaventati per quanto successo.

Cem dice a Kismet di essere ancora innamorato di lei

Le anticipazioni settimanali della soap opera rivelano che Bahar confiderà ad Arif i propri sentimenti per poi incoraggiarlo a far ritorno all'università. Ceyda, intanto, apprenderà che Arif le ha regalato un anello di fidanzamento. La donna informerà Bahar di voler rifiutare la proposta di nozze, non sentendosi degna di lui a causa del suo passato.

La madre di Arda avrà poi un incontro con Arif, che le rivelerà di aver sentito Sirin confessare al ladro di aver posto fine alla vita del cognato. L'uomo inizierà a sospettare che la donna sia coinvolta nella morte di Sarp in ospedale.

Enver, invece, riuscirà a saldare il debito con Arif grazie alla vendita della casa mentre Fazilet cercherà di capire se Raif è davvero innamorato di Ceyda. Allo stesso tempo, il ragazzo farà alcune domande a Bahar alla ricerca di informazioni sulla cantante.

Infine Kismet raggiungerà l'abitazione di Cem, dove lui la sorprenderà con una vera e propria dichiarazione d'amore.

Sirin ha messo le mani sulla pistola di Sarp

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine aprile su Canale 5, Fazilet ha deciso di riassumere Ceyda.

Quest'ultima ha informato Bahar che la decisione è arrivata dopo che Raif ha confidato alla madre la verità in merito al furto dei gioielli. Arif, intanto, ha raggiunto l'abitazione di Enver per prendere la pistola di Sarp, con l'intenzione di gettarla nelle acque del Bosforo. I due uomini sono andati incontro ad una brutta sorpresa visto che Sirin ha scambiato l'arma da fuoco con alcuni sassi.

Infine Satilmis ha saltato la scuola per andare a pulire i vetri delle macchine per racimolare del denaro per aiutare Ceyda a impedire che Arda venisse allontanato da lei.