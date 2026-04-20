Arif scoprirà che Sirin ha tolto la vita a Sarp nelle puntate de La forza di una donna dal 27 aprile al 3 maggio: l'uomo sentirà la ragazza parlarne con un ladro.

Le anticipazioni tv rivelano che Sirin metterà in fuga un ladro sparando, ma prima lo minaccerà dicendogli che pochi mesi prima ha ucciso suo cognato. Arif sentirà tutto e capirà che dietro la morte di Sarp non c'è stato alcun peggioramento di salute, ma la mano diabolica di Sirin.

La notte di Natale a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che la notte di Natale si riunirà la famiglia per i festeggiamenti.

L'unica esclusa sarà Sirin che sarà ai ferri corti con Enver, tanto che lui preferirà andare a cena da Bahar invece di stare con lei. Poco prima di mettersi tutti a tavola, Bahar chiederà ad Arif di andare a prendere Sirin perché le dispiacerà saperla da sola in un momento così. L'uomo andrà al piano di sopra, ma un colpo di pistola romperà il silenzio e manderà Bahar in panico. Solo in un secondo momento si scoprirà che Arif sta bene, ma Sirin sarà sconvolta perché poco prima era stata vittima di un ladro che ha messo in fuga sparando. Oltre a domandarsi cosa ci facesse l'arma di Sarp nelle mani di Sirin, Bahar si accerterà che tutti stiano bene. La serata proseguirà con lo scambio dei regali e il peggio sembrerà passato.

In realtà, Arif avrà dentro di sé un ricordo incancellabile dei momenti con Sirin: l'uomo infatti, ha sentito l ragazza confessare al ladro di aver già ucciso Sarp. L'uomo non parlerà con Bahar di quanto ha scoperto, ma si confiderà con Ceyda qualche giorno dopo.

Il segreto di Sirin nelle mani di Arif

Nelle puntate de La forza di una donna dal 27 aprile al 3 maggio, Arif scoprirà che Sirin ha ucciso Sarp e con Ceyda valuterà un modo per incastrare la ragazza. Nel frattempo, Raif regalerà alla sua amata un prezioso anello, ma lei preferirà rifiutarlo. Ceyda, infatti, temerà una reazione di Fazilet e non vorrà passare per un'approfittatrice. Ferito dal rifiuto, Raif chiederà a Bahar come comportarsi e soprattutto si informerà sulla vita sentimentale di Ceyda. Fazilet, invece, continuerà a mettere nero su bianco la vita di Bahar per completare il suo libro.