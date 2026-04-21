Le trame delle nuove puntate de La forza di una donna in programma dal 27 aprile al 3 maggio su Canale 5 rivelano che Arif rimarrà sconvolto dopo aver sentito una confessione di Sirin ad un ladro. Ceyda, invece, riceverà un anello di fidanzamento da parte di Raif.

Arif apprende che Sirin ha posto fine alla vita di Sarp

Un ladro s'introdurrà all'interno dell'abitazione di Enver. Sirin affronterà il malintenzionato, non apparendo per nulla spaventata. La donna informerà l'uomo che se non lascerà l'abitazione non esiterà ad ucciderlo come ha fatto con Sarp.

La rivelazione sarà ascoltata da Arif prima di udire un colpo di pistola. Bahar ed Enver temeranno che sia successo qualcosa a Sirin ed il barista ma per fortuna non ci saranno conseguenze.

Durante la festa di Natale, Bahar confiderà ad Arif che vorrebbe che riprendesse gli studi universitari. Ceyda, invece, scoprirà che Raif le ha donato un anello di fidanzamento, rimanendone sorpresa. Allo stesso tempo, Fazilet proverà a capire se suo figlio nutre un vero interesse per Ceyda.

Ceyda consegna a Raif l'anello di fidanzamento che le ha donato

Le anticipazioni settimanali de La forza di una donna rivelano che Arif rivelerà a Ceyda quanto scoperto su Sirin. L'uomo informerà l'amica di aver sentito la darklady vantarsi di aver ucciso Sarp.

Ceyda pregherà il suo amico di attendere prima di raccontare tutto a Bahar. La donna raggiungerà poi l'abitazione di Fazilet per consegnare a Raif l'anello di fidanzamento che le ha regalato. La cantante non si sentirà all'altezza dell'uomo e per questo non accetterà la sua richiesta di nozze.

Successivamente Raif farà delle domande a Bahar per conoscere la sua situazione sentimentale. Allo stesso tempo, la protagonista farà alcune confessioni a Fazilet in merito alla sua vita. La donna racconterà del ritorno di Sarp, della morte di Hatice e dei sentimenti provati per Arif, che l'è stato accanto in tutti i momenti difficili della sua vita.

Bahar ha accompagnato Arif a disfarsi della pistola di Sarp

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a metà aprile su Canale 5, Bahar ha deciso d'accompagnare Arif a disfarsi della pistola di Sarp in riva al mare. Enver ha imballato l'arma da fuoco con del nastro adesivo e nascosta in una coperta prima di consegnarla al barista. Il sarto è sembrato all'oscuro che Sirin abbia scambiato la pistola con dei sassi. Allo stesso tempo, le cose hanno preso un'ottima piega per Ceyda dopo essere stata ingiustamente licenziata per aver rubato i gioielli di Fazilet. Quest'ultima vedendo suo figlio soffrire ha offerto alla cantante la possibilità di tornare al suo posto di lavoro.