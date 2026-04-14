Le trame delle puntate finali de La forza di una donna in programma nelle prossime settimane in prima visione su Canale 5 rivelano che Arif Kara coinvolgerà Enver Sarikadi in una sorpresa per Bahar Cesmeli. Il barista deciderà di chiedere in moglie la protagonista in un modo molto particolare.

Arif coinvolge Enver in una sorpresa per Bahar

Tutto inizierà quando Raif e Ceyda decideranno di organizzare il loro matrimonio. La cantante chiederà ad Enver di comportarsi come suo padre nel corso della festa di fidanzamento organizzata da Fazilet, dove Raif chiederà di sposarla.

Tra gli invitati compariranno anche Arif e Bahar. Il barista coinvolgerà il suocero in una vera e propria sorpresa per la protagonista. Enver prenderà la parola nel corso della festa comunicando che quella sera non avrebbero festeggiato soltanto il fidanzamento tra Ceyda e Raif ma anche quello di Bahar con Arif. La protagonista comprenderà che l'amato le ha chiesto di diventare sua moglie in un modo molto particolare.

Bahar accetta la richiesta di matrimonio di Arif

Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Bahar scoprirà che Nisan e Doruk erano al corrente della sorpresa organizzata da Arif. La donna risponderà affermativamente con maggiore entusiasmo alla richiesta di matrimonio del barista.

Ma le sorprese non termineranno qui poiché Ceyda e Bahar prenderanno una decisione che farà felici tutti i loro cari. Le due migliori amiche decideranno di sposarsi lo stesso giorno con i rispettivi partner. Entrambe organizzeranno un matrimonio in fretta e furia dove si scambieranno i voti nuziali e alla fine ci sarà una bella notizia che farà felice Arif.

Raif ha affrontato Fazilet scoperto che ha licenziato Ceyda

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a metà aprile in televisione, Fazilet ha deciso di licenziare Ceyda dopo aver scoperto che ha rubato i suoi gioielli. La donna ha informato la cantante che avrebbe continuato a pagare la retta scolastica di Arda a patto che lei si allontanasse da Raif.

Ceyda ha accettato l'ordine di Fazilet, anche se l'ha pregata di non dire nulla al suo amato. Quest'ultimo ha iniziato ad avere dei sospetti sullo strano licenziamento di Ceyda. Raif ha raggiunto la casa della donna per avere un chiarimento. La cantante l'ha informato di aver trovato un nuovo lavoro più redditizio. Ma le parole della donna non sono state credute da Raif, che ha affrontato Fazilet, scoprendo che era stata lei a licenziarla. Il ragazzo ha informato sua madre di aver dato i gioielli a Ceyda visto che suo padre glieli aveva regalati da donare alla persona che avrebbe sposato.