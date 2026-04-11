Le trame delle puntate finali de La forza di una donna in programma nelle prossime settimane su Canale 5 raccontano che Bahar diventerà famosa in Turchia in seguito alla pubblicazione del libro scritto da Fazilet sulla sua storia. Un produttore informerà la protagonista di aver intenzione di fare una serie tv sulla sua storia.

Fazilet finisce di scrivere il libro sulla storia di Bahar

Tutto inizierà quando Fazilet deciderà di scrivere un libro sulla vita difficile di Bahar. La donna riuscirà a superare il blocco dello scrittore sopraggiunto in seguito all'incidente che ha portato suo figlio Raif in sedia a rotelle.

La scrittrice chiederà quindi alla protagonista di recarsi a casa sua per raccontarle alcuni dettagli inediti della sua vita. Bahar parlerà della morte di Sarp, di come Arif le abbia fatto tornare le farfalle nello stomaco e delle cattiverie commesse da Sirin. Qualche settimana dopo, Fazilet comunicherà alla protagonista di aver finto il libro anche se le nasconderà un particolare molto importante.

Bahar diventa famosa in Turchia

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Bahar scoprirà di essere diventata l'autrice del suo libro poiché Ceyda deciderà di comparire soltanto come editrice. Un bellissimo gesto da parte di Fazilet, sicura di aver fatto il minino gesto a scrivere la storia di Bahar, che ha saputo raccontargliela nei minimi dettagli.

La protagonista apparirà lusingata dalle parole della scrittrice. L'iniziativa nel giro di tre mesi porterà la donna a diventare molto famosa in Turchia. Il libro di Bahar diventerà un bestseller a tre mesi dall'arresto di Sirin. La donna presenterà la sua storia davanti ad un vasto pubblico dove saranno presenti tutti i suoi amici e famigliari. Sarà in questa circostanza che un produttore apparirà interessato a farne una serie tv.

Ceyda è andata da Emre per parlargli di Arda

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda ad inizio aprile sui teleschermi di Canale 5, Bahar è andata alla festa di beneficenza per consegnare una borsa per conto di Cem. In questa circostanza, la protagonista ha incontrato Kismet, colei a cui avrebbe dovuto consegnare la sopracitata borsa.

Ceyda, invece, è andata da Emre per parlargli di Arda. Il bambino si è rivelato un genio dopo aver risolto alcuni puzzle molto difficili in pochissimi minuti. Il proprietario della caffetteria ha convinto Dursun a cedergli la custodia di Satilmis ed Arda in cambio di 10 mila dollari. Il losco tipo ha portato il bambino al ristorante per incontrare Emre. In questa circostanza, Sirin ha convinto l'uomo a chiedere più soldi all'imprenditore.