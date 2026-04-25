Gli spoiler degli episodi turchi de La forza di una donna previsti prossimamente su Canale 5 rivelano che Bahar Cesmeli picchierà Sirin Sarikadi quando scoprirà che ha provato ad uccidere Doruk, facendolo saltare dalla finestra della sua abitazione.

Sirin lancia una sfida mortale a Doruk

Sirin diventerà sempre più cattiva dopo che il suo piano per far soffrire i nipoti fallirà miseramente. La darklady organizzerà un nuovo stratagemma per far del male a Bahar. In particolare, la donna approfitterà della momentanea assenza della sorellastra per recarsi a casa sua dove vedrà Doruk osservare dalla finestra un vecchio materasso abbandonato.

Sirin, a questo punto, lancerà una sfida pericolosa ai danni del nipote: “Riusciresti a gettarti dalla finestra e cadere su quel materasso?”, con l'intenzione di porre fine alla sua vita. La donna scenderà in strada dove rassicurerà Doruk, dicendogli che se mancherà il bersaglio lo prenderà al volo.

Bahar picchia la sorellastra

Gli spoiler della dizi turca rivelano che Doruk apparirà allettato di fronte alla sfida, tanto da salire sopra il davanzale della finestra pronto per lanciarsi di sotto. Il piano fortunatamente verrà sventato da Bahar, che riuscirà a fermare suo figlio appena in tempo. La donna, a questo punto, guarderà giù dalla finestra dove noterà la sua sorellastra. La protagonista non esiterà a scendere in strada dove in preda alla rabbia picchierà selvaggiamente Sirin, rea di aver provato ad uccidere suo figlio Doruk.

La rissa tra le due donne verrà fermata dall'intervento di Ceyda e Enver.

Sirin ha messo le mani sulla pistola di Sarp

Nel frattempo, negli ultimi episodi de La forza di una donna che sono stati trasmessi su Canale 5, Bahar e Arif hanno deciso di disfarsi della pistola di Sarp, usata da Enver per cacciare il vero padre di Arda dalla sua abitazione. I due hanno lanciato l'arma avvolta in alcune coperte nelle acque del Bosforo ma sono andati incontro ad una brutta sorpresa. Sirin ha messo le mani sulla pistola, apparendo sempre più diabolica. La donna ha scambiato il contenuto del pacco con delle pesanti pietre.

Fazilet, invece, ha deciso di riassumere Ceyda dopo aver scoperto la verità sul furto dei gioielli.

Raif è apparso il più felice di rivedere la donna nuovamente in casa sua, tanto da chiederle di aiutarlo a fare l'albero di Natale. Fazilet è rimasta molto colpita, vedendo la scena.

Bahar ha detto a Nisan e Doruk che la vendita del terreno su cui poggiava l'abitazione dei loro nonni non sarebbe avvenuta prima delle feste. Il compratore è misteriosamente scappato. I ragazzini si auguravano di poter usare il ricavato per fare dei doni a tutta la famiglia.