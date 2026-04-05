Le trame delle puntate finali de La forza di una donna in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5 rivelano che Sirin Sarikadi organizzerà una vendetta ai danni di Bahar Cesmeli, prendendosela con suo nipote Doruk. La donna spingerà il bambino a lanciarsi dalla finestra della sua abitazione situata al primo piano.

Sirin incoraggia Doruk a lanciarsi dalla finestra

Sirin perderà il lavoro a causa di Satilmis che rivelerà ad Emre di essere stato preso in giro da lei. La versione sarà confermata da Nisan e Doruk, portando l'imprenditore a licenziare la darklady.

Quest'ultima, a questo punto, studierà un piano per farla pagare cara a Bahar. La donna approfitterà di un momento di distrazione della sorellastra per raggiungere l'abitazione dove troverà Doruk. Sirin, a questo punto, incoraggerà suo nipote a gettarsi dalla finestra e atterrare su di un vecchio materasso abbandonato in strada. La figlia di Enver lancerà una sfida al bambino: “Riusciresti a gettarti dalla finestra e cadere su quel materasso?”.

Bahar salva suo figlio

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Sirin scenderà in strada dove rassicurerà Doruk, dicendogli che se mancherà il materasso ci sarà lei a prenderlo al volo. Il bambino apparirà deciso a vincere la sfida e per questo salirà sulla finestra sotto lo sguardo della diabolica zia.

Il piano verrà sventato dall'arrivo di Bahar, che impedirà al suo secondogenito di compiere un pazzia. La donna, a questo punto, si affaccerà dalla finestra, notando la sua sorellastra in strada. Bahar furiosa correrà da Sirin, con la quale darà vita ad una rissa che sarà fermata solo dall'intervento di Ceyda e Enver. Sarà in questa circostanza che la protagonista rivelerà ai due che la sua sorellastra ha provato a uccidere Doruk.

Bahar si è recata ad una serata di beneficenza

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda ad inizio aprile su Canale 5, Cem ha dimostrato di voler coinvolgere Bahar, Bersan e Ceyda nonostante il loro rifiuto. L'uomo ha affidato alle tre amiche un nuovo incarico.

Kismet, intanto, ha rivelato a Ceyda di aver rintracciato i bambini nati lo stesso giorno di Arda per scoprire se fosse stato vittima di uno scambio in culla in ospedale. L'avvocatessa ha rassicurato la cantante che avrebbe risolto il mistero in breve tempo.

Bahar, invece, si è recata ad una serata di beneficenza in cui avrebbe dovuto essere accompagnata da Cem ma lui l'ha lasciata sola improvvisamente. La protagonista ha rischiato di venire scoperta da una persona che conosce al party. Infine Ceyda è andata a parlare con Emre della questione di Arda.