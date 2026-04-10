Nel corso degli appuntamenti turchi de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5, Kismet collaborerà con la polizia per arrestare Sirin, colpevole della morte di Sarp. La donna lascerà poi la città insieme all'ex coniuge Cem.

Kismet capisce di amare Cem

I telespettatori apprenderanno che Cem e Kismet erano stati sposati in passato. Grazie ad alcuni flashback emergerà che la legale aveva perso la bambina che aspettava dopo essere stata brutalmente picchiata dai nemici dell'allora marito. Un giorno, Kismet capirà di essere ancora presa da Cem quando lo vedrà piangere tra i vestiti della loro defunta bambina.

La donna pianificherà la partenza dalla città insieme all'uomo dopo aver compreso che è braccato da alcuni brutti ceffi. L'addio verrà posticipato da Kismet, che vorrà aiutare Arif a far arrestare Sirin per l'omicidio di Sarp. In questo modo, la legale non potrà sottrarsi a un incontro chiarificatore con Emre. La donna deciderà di essere onesta quando l'imprenditore le chiederà come mai è sparita dalla circolazione.

Kismet lascia Istanbul insieme all'ex coniuge

Kismet confesserà ad Emre di voler troncare la loro storia d'amore. La decisione manderà in crisi l'imprenditore, che credeva di aver incontrato l'amore della sua vita. L'uomo sprofonderà nel dolore e per questo berrà più del dovuto, tanto da venire soccorso da Ceyda.

Allo stesso tempo, Kismet sentitasi in colpa aiuterà il fratello a incastrare Sirin di fronte alle sue responsabilità. Quest'ultima si nasconderà in un hotel malfamato quando si troverà a corto di soldi. La darklady si metterà in contatto con Enver per chiedergli di portarle del denaro. Il sarto sceglierà di non proteggere Sirin e consegnarla alla polizia dopo averla fatta confessare l'omicidio di Sarp e quello tentato di Doruk. Dietro tale operazione si nasconderà la mano di Kismet, che aveva deciso di collaborazione con la polizia come promesso ad Arif. La donna raggiungerà in auto l'ex coniuge per rifarsi una vita lontano da Istanbul.

Bahar ha consegnato una borsa a Kismet durante un evento

Nel frattempo, negli ultimi episodi de La forza di una donna andate in onda ad inizio aprile su Canale 5, Bahar è stata invitata da Cem ad una festa di un ente benefico per consegnare una borsa contenente delle sostanze stupefacenti. La donna è rimasta sorpresa quando si è trovata davanti a Kismet, alla quale ha consegnato la sopracitata borsa. Ceyda, invece, è andata a parlare con Emre dopo la scoperta che ha trovato il loro vero figlio. La donna ha temuto di perdere Arda, che ha cresciuto come se fosse il suo erede biologico. Sirin, invece, ha spinto Dursun a chiedere più soldi ad Emre per cedergli la custodia di Satilmis.