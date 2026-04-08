Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Bahar capirà di amare Arif durante un incontro con Fazilet. La donna raggiungerà la sua abitazione e approfittando dell'assenza di figli bacerà con trasporto il barista.

Bahar dice a Fazilet di voler dare una nuova possibilità ad Arif

Tutto comincerà quando Fazilet dirà a Bahar di voler scrivere un libro sulla sua storia dopo esserne rimasta affascinata. La protagonista accetterà di recarsi nell'appartamento della scrittrice per raccontarle i vari episodi dolorosi che hanno segnato la sua vita come i decessi di Hatice e di Sarp ma anche l'incontro con Arif.

Durante le visite, Bahar ricorderà quando decise di dare una seconda chance alle nozze col marito per il bene dei figli. La donna inoltre informerà Faziler di provare ancora dei sentimenti per Arif, l'unico che l'è rimasto al fianco durante i momenti più difficili della sua esistenza. La protagonista dirà alla madre di Arif di voler concedere una nuova possibilità al barista.

Bahar e Arif si baciano appassionatamente

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Bahar tornerà a casa ed approfittando dell'assenza di entrambi i figli non esiterà a baciare appassionatamente Arif. La manifestazione d'affetto sarà ricambiata dal barista, da sempre innamorato della protagonista.

Durante le ore successive, i due ripenseranno al bacio che si sono scambiati.

Bahar deciderà di recarsi in una boutique per comprare un rossetto rosso per mettere in risalto le sue labbra. Nel frattempo, Arif dimostrerà di nascondere un importante segreto all'amata. L'uomo entrerà in possesso di una registrazione in cui Sirin ammette di aver posto fine alla vita di Sarp, manomettendo la sua flebo in ospedale. Il fratello di Kismet preferirà tacere con Bahar ma ancora per quanto tempo?

Bahar ha consegnato una borsa a Kismet durante una festa

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda ad inizio aprile sui teleschermi italiani, Bahar è stata coinvolta in un gioco pericoloso da Cem da cui sembra sempre più difficile uscire. Allo stesso tempo, la situazione di Ceyda è apparsa delicata per quanto riguarda il futuro di Arda.

Nel contempo, Sirin ha continuato a muoversi nell'ombra pronta ad organizzare nuovi piani diabolici per peggiorare le cose.

Bahar, intanto, si è trovata da sola alla festa di beneficenza dove ha temuto il peggio. In questa circostanza, la protagonista ha incontrato una persona di sua conoscenza a cui ha consegnato una borsa per conto di Cem. La donna si è resa conto che si trattava della sorellastra di Arif.