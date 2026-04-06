Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5 rivelano che Dursun interromperà una cena tra Enver, Ceyda, Arif e Bahar con l'intenzione di riprendersi Arda. L'atteggiamento dell'uomo non piacerà al sarto, che gli punterà contro un'arma da fuoco per mandarlo via.

Dursun chiede ad Emre una cospicua somma di denaro per cedergli Arda

Dursun non avrà nessuna intenzione di continuare a prendersi cura di Satilmis poiché avrà altri figli di cui occuparsi. L'uomo farà sapere ad Emre di non volere nemmeno Arda anche se è suo figlio biologico.

Il losco tipo cambierà presto idea, dicendo all'imprenditore di essere disposto a lasciargli Arda in cambio di una cifra esorbitante. Emre non disporrà della somma di denaro richiesta mentre Ceyda apparirà decisa a crescere Arda come suo figlio.

Enver punta una pistola contro Dursun

Le anticipazioni della serie tv turca raccontano che Dursn si presenterà in occasione di una cena organizzata da Enver in casa sua. Sirin permetterà all'uomo di entrare nell'abitazione, apparendo divertita poiché l'aveva conosciuto in caffetteria. Dursun dirà di essere tornato per riprendersi Arda, terrorizzando Ceyda. Di conseguenza, nascerà ad una colluttazione, che porterà Bahar a rinchiudere i bambini in una stanza per non fargli spaventare.

Enver, a questo punto, estrarrà una pistola appartenuta al defunto Sarp per puntarla contro Dursun ed i suoi figli maggiori che spaventati fuggiranno precipitosamente dall'appartamento. Il losco tipo prometterà a Ceyda che tornerà per riprendersi Arda.

Kismet ha rintracciato i bambini nati lo stesso giorno di Arda in ospedale

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda ad inizio aprile sui teleschermi di Canale 5, Cem non ha avuto nessuna intenzione di rinunciare a Bahar, Ceyda e Bersan come loro aiutanti. L'uomo ha affidato a loro un nuovo incarico, facendo arrabbiare la protagonista. Cem ha portato Bahar ad una serata di beneficenza per poi cambiare idea. La donna è dovuta andare da sola all'evento dove ha rischiato di venire scoperta da una persona di sua conoscenza.

Kismet, intanto, ha rintracciato i bambini nati lo stesso giorno di Arda in ospedale. Quest'ultimo ha dimostrato di essere un piccolo genio in grado di risolvere dei puzzle molti difficili. Fazilet ha chiamato un'amica per parlare di Arda per inserirlo in una scuola speciale.

Bahar, invece, ha rivelato ad Enver e Arif che Sirin ha ordinato la sua aggressione da parte dei mendicanti. La ragazza ha deciso di vendicarsi della protagonista, usando degli orecchini di Fazilet contro di lei.