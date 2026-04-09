Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5 rivelano che Enver deciderà di farla pagare cara a Sirin dopo la scoperta che ha ucciso Sarp e tentato alla vita di Doruk. L'uomo organizzerà una trappola alla figlia grazie all'aiuto di Kismet e della polizia.

Sirin chiede aiuto ad Enver

Tutto inizierà quando Sirin cercherà di uccidere suo nipote, invitandolo a gettarsi dalla finestra e cadere sopra un materasso abbandonato in strada. Doruk riuscirà a salvarsi grazie all'aiuto provvidenziale di Bahar, che arrabbiata picchierà selvaggiamente la sorella.

Quest'ultima sarà costretta a fuggire, trovando riparo in un hotel malfamato dove subirà le avance da parte del portinaio Omer. Sirin spaventata deciderà di tornare nel quartiere di Tarlabasi per chiedere aiuto a suo padre. La darklady telefonerà ad Enver, chiedendogli di portarle i soldi ricavati dalla vendita del terreno. La donna sarà all'oscuro che il genitore è a conoscenza della verità sulla morte di Sarp e del tentato omicidio ai danni di Doruk.

Enver fa arrestare la figlia grazie all'aiuto di Kismet

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Enver con la morte nel cuore deciderà di tradire la figlia per vendicarsi di tutto il male che ha fatto. Il sarto organizzerà una trappola con la complicità di Kismet.

Enver si recherà nel motel malfamato dove farà confessare a Siroin di aver ucciso Sarp e tentato alla vita di Doruk. Il sarto visibilmente scosso consegnerà il denaro alla figlia abbracciandola con le lacrime agli occhi prima di andare via. Una volta uscita dalla stanza, la donna troverà la polizia ad attenderla per portarla in carcere. Il pubblico scoprirà che Enver aveva indossato un microfono fornito dalla polizia per registrare la duplice confessione di Sirin.

Dursun ha chiesto 10 mila dollari per cedergli Satilmis

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda ad inizio aprile sui teleschermi italiani, Ceyda si è affezionata sempre più al piccolo Arda nonostante non sia il suo figlio biologico.

Emre, invece, ha voluto scoprire ad ogni costo chi fosse il suo vero bambino. L'uomo ha mosso mari e monti per rintracciare le famiglie che avevano avuto un figlio la notte in cui è nato Arda in ospedale. Emre ha spiegato a Ceyda che il padre di Arda si chiama Dursun, un uomo losco disposto a qualunque cosa. Dursun è apparso disposto a cedere Satilmis, il vero figlio della cantante in cambio di 10 mila dollari. Sirin ha deciso di vendicarsi di Bahar e indirettamente di Ceyda, suggerendo a Dursun di pretendere molti più soldi da Emre per i due bambini.