La maestra sorprenderà Emre nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Satılmış è il migliore della classe", gli dirà.

Le anticipazioni tv rivelano che l'insegnante spiegherà a Emre che Satılmış ha una memoria eccezionale, come non ha mai visto in tanti anni di carriera. Il comportamento del bambino, tuttavia, non sarà dei migliori.

Satılmış: un piccolo uragano a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Satılmış continuerà a stupire con il suo comportamento. Dopo aver mostrato a Ceyda il suo lato più dolce, dicendole che ha lavorato di nascosto per Arda, il ragazzino conquisterà il cuore di sua madre.

La donna sarà molto più affettuosa con Satılmış, anche se la sua preoccupazione per Arda non le permettere di essere serena. Ceyda passerà dei giorni sul filo del rasoio, in attesa della causa con Dursun che per la legge è autorizzato a prendere con sé Arda. Satılmış starà sempre meglio con la sua nuova famiglia e si dividere tra Emre e Ceyda. Il bambino non avrà nessuna difficoltà ad ammettere che sta molto meglio con sua madre, perché con suo padre si annoia molto. Satılmış continuerà anche a combinare guai: userà il gioco ricevuto da Raif per vendere il suo utilizzo ad altri bambini. Il figlio di Ceyda sarà sempre molto vivace e darà filo da torcere ai suoi genitori, ma sarà stupirli ancora una volta quando Emre andrà a scuola per parlare con la maestra.

Il colloquio di Emre e l'insegnante di Satılmış

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Emre si recherà a scuola di Satılmış, certo che non sentirà nulla di buono su suo figlio. L'insegnante rimprovererà Emre perché nessuno dei genitori si è mai interessato al bambino e spiegherà che l'alunno è troppo spesso assente. "Quando è in classe combina guai", dirà la maestra a Emre che si scuserà per suo figlio. La donna, tuttavia, dirà anche che non ha mai visto un bambino con Satılmış: "Non ha bisogno di quaderni, ha una memoria eccezionale". "È il migliore della classe", dirà la maestra sorprendendo Emre che andrà subito da suo figlio. Satılmış aspetterà suo padre in corridoio facendo sgambetti ai suoi compagni. Emre abbraccerà il bambino e si dirà fiero di lui.