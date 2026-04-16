Nelle ultime puntate de La forza di una donna, i telespettatori assisteranno al tentativo di fuga di Sirin Sarikadi dalla clinica psichiatrica.

Sirin continua a manipolare suo padre

Kismet rimanderà la sua fuga da Istanbul con Cem, per aiutare suo fratello Arif a far arrestare Sirin per l’omicidio del cognato Sarp. Intanto, Sirin farà perdere le sue tracce, dopo essere stata picchiata da Bahar, per aver invitato il nipote Doruk a lanciarsi giù da una finestra. Dopo essersi rifugiata in un hotel, Sirin si vedrà costretta a chiedere aiuto a suo padre Enver, il quale le prometterà di darle dei soldi.

Quest’ultimo nel faccia a faccia con la figlia, la obbligherà a rivelargli i suoi crimini, ovvero di aver ucciso Sarp e di aver tentato di sbarazzarsi di Doruk per vendicarsi di Bahar. Dopo aver registrato la confessione di Sirin con un microfono su invito di Kismet, Enver farà arrestare la figlia. Ben presto, su decisione del giudice, Sirin verrà scagionata e ricoverata in una clinica psichiatrica a causa della sua instabilità mentale. A quel punto, la giovane assumerà dei sedativi tutti i giorni, e riceverà soltanto la visita di suo padre Enver. A proposito di quest’ultimo, sceglierà di continuare a vivere nel quartiere di Tarlabaşı, nella casa che aveva preso in affitto il defunto Sarp.

In particolare, Enver si rifiuterà di trasferirsi nell’appartamento in cui Bahar andrà a vivere dopo le nozze con Arif.

Inoltre, Enver spererà che Sirin possa guarire, quando lo manipolerà ancora una volta, facendogli credere di essere disposta a chiedere scusa a Bahar per averla fatta soffrire.

Sirin in procinto di aggredire Bahar

Un giorno, Bahar scatenerà la furia di Sirin, quando accompagnerà Enver nell’istituto psichiatrico in cui sarà internata la sua sorellastra. Nello specifico, Sirin tenterà di aggredire Bahar, appena la vedrà fuori dal cancello, ma per fortuna ci sarà l’intervento degli infermieri.

In seguito, Sirin cercherà di scappare dalla clinica, proprio quando Bahar convolerà a nozze con Arif. Anche in tale circostanza, a fermare la giovane ci penseranno i medici. Lo stesso giorno, si svolgerà anche il matrimonio di Ceyda e Raif.

Riepilogo: Sirin ha accusato Bahar e Ceyda di furto

Di recente, Sirin ha rovinato una cena di famiglia organizzata da suo padre Enver. La ragazza ha accusato la sorellastra Bahar e Ceyda, sostenendo che sono rimaste senza lavoro, per aver rubato dei gioielli alla signora Fazilet. Dopo essere stato titubante, Enver ha chiesto delle spiegazioni direttamente a Bahar.