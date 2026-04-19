Ceyda riuscirà a dimostrare la sua innocenza con una foto nelle prossime puntate de La forza di una donna e Fazilet si commuoverà guardandola.

Le anticipazioni tv rivelano che Ceyda mostrerà a Fazilet la foto in cui indossa gli orecchini scattata con Raif. In questo modo la donna dimostrerà di non aver rubato gli orecchini e Fazilet le crederà. La scrittrice si emozionerà vedendo Raif così felice.

La verità di Ceyda a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Fazilet riassumerà Ceyda per recuperare il rapporto con Raif.

Tutto sembrerà tornare nella normalità, ma non sarà così. Appena resterà da sola con Ceyda, infatti, la scrittrice terrà a specificare che la considera ancora una ladra e che non l'ha affatto perdonata. La parola di Raif che ha spiegato di aver donato i gioielli a Ceyda, non serviranno a Fazilet perché attribuirà questa versione al fatto che lui sia innamorato della donna. Passeranno ancora dei giorni in cui Ceyda dovrà sopportare l'astio della scrittrice, fino a quando non troverà un modo per dimostrarle la sua innocenza. La donna troverà sul suo telefono la foto che lei e Raif hanno scattato in auto, la sera in cui sono andati al night club e si sono baciati per la prima volta. In quell'occasione, Ceyda indossava gli orecchini che Raif le aveva appena regalato e questa si rivelerà un'ottima prova per discolparsi dell'accusa di furto.

Ceyda andrà di corsa nella stanza di Fazilet per farle vedere quella foto.

La felicità di Raif nella foto con Ceyda scioglierà Fazilet

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Ceyda mostrerà il suo telefono a Fazilet con impazienza. "Siamo io e Raif", dirà, "Io indosso gli orecchini". La donna spiegherà alla scrittrice che se avesse rubato quei gioielli non avrebbe potuto indossarli in compagnia di suo figlio. Fazilet finalmente crederà alla buona fede di Ceyda, ma a lasciarla senza parole sarà il sorriso di Raif su quella foto. "Puoi inviarmela?" chiederà la scrittrice a Ceyda che le chiederà se voglia andare alla polizia e portarle quell'immagine. Fazilet le spiegherà che non ha mai visto Raif così felice da quando ha fatto l'incidente e si commuoverà.