Raif giocherà un brutto scherzo a Bahar nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Ceyda è caduta dalla finestra", le dirà in lacrime quando andrà a far visita a Fazilet.

Le anticipazioni tv rivelano che Raif penserà allo scherzo tagliando le cipolle per Ceyda: le lacrime gli faranno venire in mente di inventarsi una tragedia. Bahar reagirà molto male all'idea di aver perso la sua amica che, fortunatamente, arriverà poco dopo ad abbracciarla.

Ceyda e Raif finalmente sereni a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che per Ceyda e Raif arriveranno momenti molto sereni.

Dopo tante incomprensioni, finalmente Ceyda riuscirà a dimostrare a Fazilet la sua completa innocenza nel furto dei gioielli e tutto cambierà tra loro. La scrittrice non potrà fare a meno di notare quanto suo figlio sia felice con Ceyda e sorprenderà entrambi con un gesto inaspettato. Quando Ceyda andrà al lavoro, Fazilet le consegnerà le chiavi di casa: "Così non dovrai più bussare", le dirà. Raif chiederà a Ceyda di comprare degli ingredienti costosi per riprodurre la ricetta italiana del risotto e andrà con lei in cucina per preparare. La donna inizierà a preparare tutto, ma chiederà a Rafi di aiutarlo a cucinare e gli darà delle cipolle da tagliare. Raif accetterà, ma poco dopo Bahar suonerà alla porta e bisognerà aprire.

Le lacrime provocate dalle cipolle faranno venire in mente a Raif uno scherzo davvero cattivo.

La visita di Bahar e lo scherzo pesante di Raif

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Raif andrà ad aprire la porta a Bahar che vedendolo in lacrime gli chiederà cosa sia successo. Vedere la donna preoccupata darà a Raif lo stimolo per giocarle un brutto scherzo: "Ceyda è caduta dalla finestra mentre puliva", le dirà scoppiando a piangere. Bahar sarà sconvolta e chiederà spiegazioni, ma non potrà trattenere le lacrime. Ceyda arriverà poco dopo e Bahar la abbraccerà con tutte le sue forze, anche perché la perdita di Yildiz sarà ancora una ferita aperta per lei. Raif, invece, si divertirà tantissimo per lo scherzo riuscito e questo dimostrerà che il ragazzo è tornato esattamente com'era prima dell'incidente.