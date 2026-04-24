Le trame delle ultime puntate de La forza di una donna in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Bahar Cesmeli avrà il suo lieto fine al fianco di Arfi Kara. Sirin Sarikadi, invece, finirà in carcere per la morte di Sarp.

Enver fa arrestare Sirin per la morte di Sarp

Enver farà in modo che Sirin venga arrestata per aver provocato la morte di Sarp e del tentato omicidio di Doruk. La ragazza verrà rinchiusa in una clinica psichiatrica dove si prenderà gioco del padre pur di tornare a casa. In dettaglio, la darklady dirà ad Enver di voler chiedere perdono a Bahar ma poi l'accuserà di averle rovinato la vita durante un faccia a faccia davanti alla clinica.

Il sarto comprenderà che Sirin è ancora lontana dalla guarigione e per questo deve stare lontana da tutti. Arif, nel frattempo, chiederà a Bahar di sposarlo dopo aver ripreso gli studi all'università. Il fidanzamento della protagonista renderà euforici Nisan e Doruk. La donna si getterà a capofitto nella realizzazione delle nozze che avverranno lo stesso giorno di quelle di Ceyda e Arif.

Bahar sposa Arif

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Bahar sposerà Arif, dividendo l'altare con Ceyda e Raif. Un doppio matrimonio dove si respirerà aria di pace e serenità. In questa circostanza, il pubblico assisterà alla riconciliazione tra la cantante e sua madre Gulten che sotterraneo lascia di guerra dopo tempo.

La donna inoltre sentirà suo figlio Arda chiamarla madre per la prima volta. Bahar, invece, ringrazierà Arif per averla supportata durante i momenti più difficili della sua vita. Per la protagonista arriverà il lieto fine a differenza della sorellastra Sirin, che sarà sola e disperata nella clinica dov'è stata rinchiusa.

Sirin ha sostituito la pistola di Sarp con delle pietre

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine aprile sui teleschermi di Canale 5, Arif ha gettato in mare uno scatolone contenente delle coperte, sicuro che al suo interno ci fosse l'arma di Sarp ritrovata da Enver. Peccato che Sirin abbia sostituito la pistola con delle pietre all'oscuro di tutti.

Ceyda, invece, è tornata a lavorare per la signora Fazilet per la gioia di Raif. Quest'ultimo è uscito dalla sua camera, dimostrando una certa voglia di fare. Bahar ha detto a Nisan e Doruk che la vendita del terreno della casa di Hatice non è imminente visto che l'acquirente ha fatto perdere le proprie tracce. Un duro colpo per i bambini, che si auguravano di usare quei soldi per comprare dei regali ai famigliari in occasione del Natale. Infine Fazilet, Ceyda e Raif si sono cimentati nella realizzazione dell'albero natalizio.