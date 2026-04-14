Eugenia rapirà il piccolo Andres e salirà sulla torre della tenuta de La Promessa minacciando di buttarsi nella puntata di sabato 18 aprile.

Le anticipazioni rivelano che Catalina sarà disperata all'idea di perdere suo figlio, ma Eugenia sembrerà non ascoltare il suo grido di dolore e le sue preghiere.

Panico a La Promessa: Eugenia perderà il controllo

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Leocadia e Lorenzo riusciranno a portare Eugenia alla totale pazzia. Catalina temerà sempre di più l'attaccamento morboso di sua zia verso i bambini e ne parlerà con Curro.

Quest'ultimo comprenderà le ragioni di Catalina, tanto che chiederà alla famiglia di escludere Eugenia dal battesimo per la tranquillità di tutti. A Curro spetterà il compito di tenere sua madre lontana dalla cerimonia ma non sarà affatto facile. Eugenia, in lacrime, chiederà a suo figlio di lasciarla andare al battesimo del suo bambino Andres, ma non ci sarà nessun consenso per lei. Curro riuscirà a tranquillizzare sua madre e le chiederà di aspettarlo mentre va a controllare se possono andare al battesimo. Il realtà, il ragazzo chiuderà a chiave la stanza di Eugenia e la lascerà da sola mentre i De Lujan daranno inizio alla cerimonia nella tenuta. Il fotografo scatterà un'immagine degli invitati al completo quando all'improvviso comparirà Eugenia, totalmente fuori di sé.

La donna impugnerà un'arma e rinfaccerà ai De Lujan di averla isolata.

Il gesto disperato di Eugenia farà tremare Catalina

Nella puntata de La Promessa di sabato 18 aprile, Eugenia premerà il grilletto contro Don Lisandro, ma Adriano gli salverà la vita facendo da scudo. Il marito di Catalina cadrà ferito e tutti andranno a soccorrerlo. Eugenia approfitterà del trambusto per prendere Andres dalla culla e portarlo con sé. Appena Catalina si accorgerà dell'assenza di suo figlio andrà in panico, temendo il peggio. L'incubo della giovane madre di avvererà quando si sentirà il pianto di Andres provenire dall'alto: Eugenia si troverà sulla torre con il bambino tra le braccia. La madre di Curro sarà disperata e minaccerà di buttarsi di sotto, mentre Catalina e Alonso la imploreranno di tornare in sé.