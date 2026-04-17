Curro piangerà sulla tomba di Eugenia nella puntata de La Promessa di lunedì 20 aprile: "Neanche una lapide, come un criminale", dirà ad Angela che gli starà accanto.

Le anticipazioni rivelano che Alonso e Don Lisandro non organizzeranno un funerale per Eugenia che sarà seppellita di nascosto e senza una lapide. La paura di uno scandalo sarà più forte di tutto per il marchese e Curro non potrà sopportare tutto questo. Il ragazzo potrà andare da sua madre solo in un secondo momento e si sfogherà con Angela.

La fine di Eugenia a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano giorni bui per Curro che perderà Eugenia tra le sue braccia.

Il ragazzo sarà disperato per il lutto, ma dovrà subire anche la prepotenza di Don Lisandro che contagerà anche Alonso. Il duca, infatti, suggerirà al marchese come comportarsi in questa situazione per evitare un ulteriore scandalo per la famiglia. Quando Curro andrà a chiedere un permesso per partecipare al funerale di sua madre, ma gli sarà negato. Ascoltando Lisandro, infatti Alonso vieterà a Curro di seppellire sua madre e lo costringerà anche a chiedere scusa quando alzerà i toni per l'ingiustizia subita. Curro potrà andare sulla tomba di Eugenia solo in un secondo momento e scoprirà che per lei non c'è stato nessun rispetto. Il ragazzo, infatti, noterà che sulla tomba di Eugenia non c'è neanche una lapide e scoppierà a piangere.

A stargli accanto in questo momento terribile sarà Angela che non lo lascerà mai solo.

La disperazione di Curro e il conforto di Angela

Nella puntata de La Promessa di lunedì 20 aprile, Curro piangerà sulla tomba di Eugenia e pregherà con Angela. "Senza neanche una lapide", dirà in lacrime, "L'hanno seppellita come un criminale". Il giovane non si darà pace, ma Angela proverà a fargli forza, dicendogli che certamente sua madre si è liberata di tutte le sofferenze che ha subito sulla terra. Nel frattempo, Adriano tornerà al palazzo dopo una delicata operazione e per la sua guarigione avrà bisogno di dormire molto. A questo proposito, Catalina accetterà di spostare i bambini nella stanza di Emilia perché piangono in continuazione di notte, disturbando Adriano.