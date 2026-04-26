Curro e Angela progetteranno la loro fuga disperata nelle prossime puntate de La Promessa, dopo aver saputo che Lorenzo vuole sposare la figlia di Leocadia.

Le anticipazioni rivelano che Angela e Curro supplicheranno Leocadia e Lorenzo a rinunciare alle nozze. Le preghiere dei ragazzi, però saranno totalmente ignorate.

L'annuncio di notte a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che a breve per Curro e Angela inizierà un vero e proprio incubo. Tutto avrà inizio quando Lorenzo ricatterà Leocadia e la costringerà a concedergli la mano di Angela. La ragazza verrà a sapere tutto insieme alla famiglia, quando sua madre si alzerà in piedi a cena e annuncerà il fidanzamento con il Capitano.

Angela si rifiuterà di sposare l'uomo che più detesta al mondo, ma Leocadia sarà sorda alle sue parole. Nei giorni successivi, Alonso parlerà più volte con Lorenzo per tentare di convincerlo a rinunciare alle nozze con Angela, ma lui non avrà nessuna intenzione di ascoltare suo cognato. Curro arriverà ad umiliarsi, implorando il Capitano a farsi da parte, ma non servirà a nulla. Leocadia non potrà permettersi di rischiare la pesante accusa dell'omicidio di Jana, quindi farà tutto quello che Lorenzo le chiederà.

Lorenzo e Leocadia impassibili alle preghiere di Curro e Angela

Nelle prossime puntate de La Promessa, Curro chiederà a Leocadia di impedire il matrimonio: in cambio sarà disposto ad andare via dal palazzo e lasciare Angela per sempre.

La donna, tuttavia, non ascolterà neanche quest'ultimo appello. A quel punto, Curro avrà una sola soluzione e ne parlerà con Angela: "Dobbiamo partire al più presto". I due progetteranno la fuga, mentre Lorenzo continuerà a prendersi gioco di Curro. L'uomo ammetterà senza alcun problema che le sue nozze con Angela sono un modo per farlo soffrire. Le umiliazioni del Capitano saranno tali che Curro non riuscirà a trattenere le lacrime a causa della rabbia e dell'impossibilità a difendersi. La notizia delle nozze sarà offuscata da un imprevisto che assorbirà tutte le energie della famiglia: la scomparsa di Catalina. Tutto questo permetterà a Lorenzo e Leocadia di avanzare con il loro piano senza interferenze.