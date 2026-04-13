Esmeralda arriverà a La Promessa nelle prossime puntate e parlerà con Curro degli affari illeciti della gioielleria, ma non risponderà a tutte le domande.

Le anticipazioni rivelano che la donna confermerà che oltre ai gioielli vende gravi reati, ma spiegherà che non ha mai guardato in faccia i suoi acquirenti.

Curro porterà Esmeralda a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Pia, Lope e Curro scopriranno che c'era del cianuro nel bracciale acquistato dalla gioielleria. I tre amici avranno la conferma che dovranno ripartire dalla vendita dei preziosi per arrivare al colpevole della morte di Jana.

Curro avrà una sola soluzione: parlare con Esmeralda. Tornare alla gioielleria sarà impossibile per Lope e il suo amico senza destare sospetti, quindi si penserà a un modo per portare la donna a La Promessa. Curro chiamerà in gioielleria e si fingerà un compratore interessato che alloggia alla tenuta De Lujan. Esmeralda acconsentirà a recarsi dal suo cliente,, ma quando si troverà di fronte Curro sarà furiosa. La donna si rifiuterà di parlare con il figlio illegittimo di Alonso e sembrerà impassibile di fronte alle preghiere di Curro. Quest'ultimo con il cuore in mano spiegherà che sta cercando l'omicida della povera sorella Jana, morta avvelenata con una sostanza certamente venduta da Esmeralda.

La donna andrà via indignata, ma dopo qualche giorno tornerà.

La storia di Esmeralda non risolverà tutti i dubbi di Curro

Nelle prossime puntate de La Promessa, le indagini di Curro troveranno una pista giusta grazie a Esmeralda. Commossa dall'appello del ragazzo, la donna tornerà al palazzo per parlare con lui. Esmeralda gli racconterà che lei era una venditrice ambulante ed è stata notata da un ricco signore che l'ha sistemata nella sua gioielleria. Con le lacrime agli occhi, Esmeralda spiegherà che la sua vita è cambiata in meglio e solo dopo diverso tempo ha capito che in gioielleria non si commerciavano solo preziosi. La donna, tuttavia, non potrà aiutare Curro perché gli spiegherà che gli ordini speciali arrivano per terze persone che non mostrano neanche il loro volto. Esmeralda, quindi, non saprà dire a Curro chi ha comprato il veleno per Jana.