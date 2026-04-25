Leocadia concederà la mano di Angela a Lorenzo nelle prossime puntate de La Promessa: la donna temerà la relazione tra sua figlia e Curro.

Le anticipazioni rivelano che Leocadia non avrà altra scelta che accettare Lorenzo come genero. L'uomo, infatti, le dimostrerà che sa che è stata lei a togliere la vita a Jana e la ricatterà. Ad accelerare il tutto sarà anche la relazione segreta di Angela con Curro.

La pretesa e il ricatto di Lorenzo per Leocadia

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Lorenzo e Leocadia si mostreranno più spietati che mai e a farne le spese sarà la povera Angela.

Tutto avrà inizio quando il Capitano farà sequestrare la ragazza e ricatterà Leocadia chiedendo dei soldi in cambio del ritorno di sua figlia. La donna non potrà fare altro che accettare, ma quando pagherà il riscatto Lorenzo alzerà la posta in gioco. Il Capitano, infatti, pretenderà la mano di Angela. In un primo momento, Leocadia rifiuterà categoricamente questa possibilità, ma alla fine sarà costretta a cedere alla richiesta di Lorenzo. Quest'ultimo, infatti, le restituirà la spilla che Leocadia gli aveva regalato e che aveva acquistato dalla gioielleria Llop, dimostrandole di conoscere bene il suo grande segreto. "Dirò a tutti che hai ucciso tu Jana", dirà Lorenzo facendo tremare Leocadia.

La donna, sebbene a malincuore, gli prometterà che Angela lo sposerà presto. La ragazza tornerà a La Promessa dopo il sequestro, ma non saprà dare informazioni utili alle indagini e Lorenzo la farà franca. Leocadia chiederà al Capitano tempo per parlare con sua figlia e prepararla alla pessima notizia delle nozze.

Una cena da incubo per Angela a La Promessa

Nelle prossime puntate de La Promessa, avrà inizio un lungo braccio di ferro tra Leocadia e Lorenzo. Lei prenderà tempo, ma lui non avrà più intenzione di aspettare e minaccerà di andare lui stesso a parlare con Angela. Per convincere definitivamente Leocadia, Lorenzo le rivelerà che sua figlia ha una relazione con Curro, facendole notare che sposarsi con lui sarà la cosa migliore per il suo futuro.

Appena Angela starà meglio e cenerà con la famiglia dovrà subire un terribile annuncio a cui non era preparata. Leocadia annuncerà a tutti che sua figlia sposerà presto Lorenzo, lodando le qualità dell'uomo. Angela, terrorizzata e disperata, andrà via senza dire una parola.