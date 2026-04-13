Gli spoiler degli episodi de La Promessa in programma da lunedì 20 a domenica 26 aprile sui teleschermi di Rete 4 rivelano che Eugenia ferirà Adriano con un colpo di pistola durante il battesimo di Andres e Rafaela. Pia, invece, assumerà il ruolo di governante lasciato vacante da Petra.

Adriano ferito da Eugenia con un colpo d'arma da fuoco

Maria dimostrerà a non fidarsi del cambiamento di Petra. La donna continuerà ad accusarla davanti a tutto lo staff della tenuta.

Nel frattempo, Jacobo e Martina continueranno a litigare per qualunque cosa mentre Romulo ed Emilia si avvicineranno sempre di più.

Curro, invece, accompagnerà sua madre adottiva al battesimo dei gemelli di Catalina e Adriano. La situazione degenererà poiché Eugenia sparerà un colpo di pistola che colpirà il padre dei bambini in pieno addome. La donna, a questo punto, rapirà Andres per poi dirigersi su un'alta roccaforte, dove verrà raggiunta da Curro. Quest'ultimo riuscirà a salvare il nipote ma non potrà fare niente per la madre, che si getterà nel vuoto trovando la morte.

Pia diventa governante

Le anticipazioni settimanali de La Promessa rivelano che Romulo informerà Petra che è stata accusata della scomunica di Padre Samuel. La governante verrà licenziata mentre Pia prenderà il suo posto.

Emilia, intanto, confiderà a Romulo di non essersi mai sposata mentre Ricardo troverà un bracciale tra le lenzuola.

Catalina, invece, lascerà la tenuta di famiglia mentre Leocadia presterà dei soldi a Manuel per acquistare degli attrezzi per l'officina in cui ha deciso di costruire dei motori aerei. L'erede del marchesato chiederà altro denaro alla darklady che in questo modo diventerà la socia maggioritaria. Il figlio di Alonso sarà costretto ad accettare l'accordo con Leocadia.

Maria ha incolpato Petra di aver messo in cattiva luce Samuel con la curia

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa che sono state trasmesse a metà marzo su Rete 4, Catalina e Pia hanno cercato di convincere Emilia a rimanere alla tenuta. Samuel, invece, ha rischiato di essere scomunicato per aver celebrato un matrimonio in un posto non consacrato.

Maria ha incolpato Petra di aver messo il prelato in cattiva luce con la curia. Il comportamento della domestica ha mandato su tutte le furie Romulo, che non ha esitato a rimproverarla aspramente. Tono, intanto, non è riuscito a confessare a Manuel la verità in merito ai soldi. Simona, a questo punto, ha affrontato suo figlio che ha continuato a negare ogni suo addebito.

Infine Martina è apparsa in ansia per la complicità nata tra Jacobo e Lisandro, il duca appena arrivato alla tenuta su richiesta di Leocadia.