Le trame delle nuove puntate de La Promessa in programma da lunedì 4 a domenica 10 maggio in prima visione su Rete 4 rivelano che Martina disapproverà il comportamento di Jacobo nei confronti di Catalina e Adriano. Angela, invece, inizierà a lavorare per Lorenzo su ordine di Leocadia.

Martina critica Jacobo

Martina criticherà Jacono per aver detto a Lisandro le perplessità di Catalina e Adriano in merito al titolo di conti. La donna chiederà al compagno di non intromettersi più negli affari della coppia.

Teresa, invece, scoprirà che Emilia e Romulo hanno intenzione di abbandonare La Promessa e rifarsi una vita in una cittadina sul mare.

Lorenzo, nel frattempo, suggerirà a Leocadia di far tornare Angela a palazzo dopo che si era accampata nei giardini della tenuta per non lasciare la tenuta. Ma la darklady respingerà la richiesta del capitano de La Mata. La donna intanto farà pace con Lisandro, col quale avranno intenzione di organizzare una festa dove verranno celebrati Catalina e Adriano, i quali accetteranno di diventare conti.

Angela accetta di lavorare per Lorenzo

Le anticipazioni settimanali della soap opera spagnola raccontano che Esmeralda dirà a Curro il suo oscuro passato nella gioielliera Llop. In questo frangente, la donna confiderà di aver trovato un quaderno con all'interno i nomi dei mandanti dei crimini. Curro avrà così una pista per trovare l'assassino di Jana.

Leocadia, invece, accetterà di riammettere Angela alla tenuta anche se in cambio le chiederà di lavorare per Lorenzo. La donna vorrà che sua figlia diventi la segretaria del capitano de La Mata. La fanciulla accetterà la proposta per evitare di essere spedita in Svizzera e allontanata da Curro.

Simona ha scoperto che Manuel si è recato sulla tomba di Jana

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine aprile su Rete 4, Manuel ha accettato di fabbricare tre motori aerei per un misterioso compratore. L'uomo ha sperato di poter garantirsi un'indipendenza economica col successo dell'affare. L'erede del marchesato ha poi parlato con Simona, alla quale ha fatto una toccante confessione.

Il fratello di Catalina ha raccontato di essere andato sulla tomba di Jana per chiedere conforto a superare i nuovi ostacoli. Maria, invece, ha spinto Padre Samuel a raccontare la verità in merito alla sua scomunica. La domestica ha iniziato a provare dei sensi di colpa nei confronti di Petra che è stata allontanata dalla tenuta ingiustamente. Pertanto, Maria ha ordinato al prelato di ammettere davanti a tutti che c'era lui dietro la sua scomunica. Infine Simona ha scoperto che suo figlio Tono non è stato sposato.