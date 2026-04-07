Nelle puntate de La Promessa che andranno in onda dal 13 al 19 aprile 2026, Pia confesserà a Curro di aver fatto una scoperta importante sulla morte di sua sorella. Nel frattempo, sembrerà che niente e nessuno possa impedire la scomunica di padre Samuel, e di questo verrà incolpata donna Petra. Catalina, dal canto suo, escogiterà un piano per far in modo che Emilia non se ne vada, nel frattempo, Eugenia continuerà ad essere ingannata da Lorenzo.

Spoiler La Promessa settimana al 19 aprile: donna Petra sotto accusa

Le anticipazioni de La Promessa delle puntate fino al 19 aprile rivelano che padre Samuel rischierà seriamente di essere scomunicato e Maria incolperà donna Petra di essere l'artefice di tutto questo.

La donna, dal canto suo, farà di tutto per difendersi dalle accuse, ma tutti diffideranno da lei, non credendo all'avvenuto cambiamento nel suo comportamento.

Emilia vuole lasciare la tenuta, Catalina inscena una malattia per impedirlo

Su di un altro versante, si vedrà che Emilia sarà pronta ad andare via dalla tenuta, ma Pia e Catalina escogiteranno uno stratagemma per impedire che questo si verifichi. In un secondo momento, poi, Catalina confesserà a suo marito la verità, ovvero gli dirà di aver finto una malattia per impedire ad Emilia di andare via. Lorenzo, invece, sarà sempre più determinato a far passare Eugenia per inferma mentale, così continuerà ad ingannarla creando in lei una certa instabilità che la porterà a mostrarsi fuori di senno.

Pia confessa a Curro la scoperta fatta sulla morte della sorella Jana

Nelle prossime puntate de La Promessa, poi, Pia confesserà a Curro di aver fatto un'importante scoperta sulla morte di sua sorella Jana. Il rapporto tra Simona e Tono sarà sempre molto altalenante. La donna proverà ad avere un confronto con il figlio, ma lui si rifiuterà di essere sincero con lei. Intanto, Martina mostrerà sempre più preoccupazione per la complicità, sempre più evidente e palese tra Jacobo e Lisandro. La posizione di donna Petra a La Promessa si farà sempre più difficile in quanto tutta la servitù si mostrerà ostile nei suoi confronti, al punto da spingere la donna a doversi difendere dalle accuse dinanzi a tutti ma, molto probabilmente, non servirà a far cambiare idea sul suo conto