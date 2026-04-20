"So che hai baciato Maria ed è ora che tutti sappiano": con queste parole Petra farà tremare Samuel nelle prossime puntate, al suo ritorno a La Promessa.

Le anticipazioni rivelano che Petra si dirà molto delusa da Samuel per il tradimento dell'abito talare e tornerà ad essere rigida come un tempo.

Il ritorno di Petra a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che presto Samuel confesserà di aver denunciato da solo il suo errore alla curia. In questo modo, l'ex parroco scagionerà Petra da ogni accusa per la sua scomunica e lo farà perché si sentirà in colpa per il suo licenziamento improvviso.

Nelle scorse puntate, Petra ha lasciato La Promessa con amarezza e ha giurato che tutti avrebbero pagato per il pessimo trattamento ricevuto. Nei prossimi giorni, dopo la confessione di Samuel, Petra tornerà più agguerrita che mai, accusando i suoi colleghi di ipocrisia. Romulo, infatti, accoglierà Petra con un benvenuto, ma lei non crederà più ad una sola parola nei suoi confronti. La donna non potrà dimenticare l'astio percepito al momento del suo addio: tutti erano felici che se ne andasse. Nei suoi primi giorni di servizio, Petra metterà subito le cose in chiaro con i suoi sottoposti e tornerà ad essere la dura governante di un tempo. Maria continuerà a giudicarla malissimo e Samuel proverà a far capire alla ragazza che Petra si è indurita perché nessuno le ha creduto.

La grande minaccia di Petra a Samuel

Nelle prossime puntate de La Promessa, Petra avrà modo di parlare con Samuel che si scuserà ancora una volta con lei per non aver detto subito di essersi denunciato. La governante accetterà seccamente le scuse, ma non sarà più la donna comprensiva che era diventata negli ultimi tempi. "Sei cambiata", dirà Samuel a Petra che non negherà affatto e gli spiegherà che il suo comportamento è quello che meritano tutti: "Occhio per occhio". Quando Samuel le parlerà dell'importanza della sincerità, Petra esploderà, rimproverandolo di predicare bene e razzolare male. "So che hai baciato Maria", dirà la governante lasciando Samuel senza parole, "Hai mentito a tutti ed è ora che tutti sappiano". Petra si dirà molto delusa dal grande tradimento di Samuel nei confronti dell'abito talare che indossava.