Catalina fingerà di avere un malore nelle puntate de La Promessa dal 13 al 19 aprile: in questo modo Emilia sarà costretta a restare al palazzo.

Le anticipazioni rivelano che Catalina e Pia studieranno un modo per trattenere Emilia e fare in modo che si chiarisca con Romulo. La figlia di Alonso fingerà di stare male e di avere ancora bisogno dell'infermiera che dovrà rimandare la sua partenza.

Il lavoro di Emilia a La Promessa giungerà al termine

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che per Emilia arriverà il momento di lasciare il palazzo. Catalina e i bambini staranno bene e il lavoro dell'infermiera terminerà, anche perché il dottor Ferrer aveva raccomandato la presenza di Emilia per solo un mese.

La moglie di Adriano sarà molto dispiaciuta per l'infermiera, soprattutto perché le starà molto a cuore il suo passato con Romulo. A questo proposito, Catalina parlerà con Pia della situazione ed entrambe le donne penseranno ad un modo per trattenere Emilia ancora qualche giorno, il tempo di tornare con Romulo visto che i due si amano e non riescono a dirselo. L'infermiera andrà dal maggiordomo per informarlo della sua partenza e il sentimento tra i due sarà evidente. Emilia non riuscirà ancora a dire a Romulo che lei non ha nessun marito e che ha amato solo lui per tutta la vita, perché arriverà Ricardo a chiamarla. L'infermiera, infatti, dovrà occuparsi di Catalina che ha appena avuto un malore.

La bugia bianca di Catalina e la confessione a Adriano

Nelle puntate de La Promessa dal 13 al 19 aprile, Emilia si precipiterà nella stanza di Catalina per assisterla. Pia spiegherà che la signora ha un dolore che è partito dall'addome e l'ha costretta a letto. In realtà Catalina fingerà di stare male solo per trattenere Emilia al palazzo. La bugia, detta a fin di bene, però, finirà per ritorcersi contro Catalina che dovrà affrontare l'apprensione di Adriano. Quest'ultimo non permetterà a sua moglie di alzarsi dal letto neanche quando lei gli dirà che sta meglio. Catalina, alla fine, sarà costretta a confessare almeno a suo marito di aver finto di sentirsi male solo affinché Emilia restasse a La Promessa e si riconciliasse con Romulo.