Petra sarà licenziata nelle puntate de La Promessa dal 20 al 25 aprile e lascerà il palazzo giurando vendetta.

Le anticipazioni rivelano che Romulo convocherà la governante dicendole che è ritenuta responsabile della scomunica di Don Samuel.

Il futuro incerto di Don Samuel a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Don Samuel non potrà battezzare i figli di Catalina perché sarà a rischio di scomunica. La curia ha già inviato un primo avviso al parroco, ma ne seguiranno altri che annunciano una causa con cui si deciderà il suo futuro.

Maria non se ne farà una ragione e sarà sicura che è stata Petra a denunciare Don Samuel. La tregua contro la governante, quindi, finirà e tutti le daranno contro, anche se lei continuerà a dirsi estranea ai fatti. Padre Samuel crederà alle parole di Petra e vivrà questo momento particolare con tranquillità, senza temere toppo per il suo futuro. Nel frattempo, arriverà il giorno del battesimo di Andres e Rafaela e sarà un vero disastro. Tutti saranno pronti a celebrare il sacramento, quando Eugenia arriverà armata e seminerà il panico. La donna premerà il grilletto contro Lisandro e Adriano salverà la vita al duca, ma rischierà la sua. Successivamente, Eugenia prenderà Andres e salirà sulla torre minacciando di lanciarsi.

Curro riuscirà a salvare il bambino, ma sua madre farà il suo ultimo volo e perderà la vita.

Addio a Eugenia: il battesimo finirà in tragedia

Nelle puntate de La Promessa dal 20 al 25 aprile, il battesimo dei figli di Catalina finirà in tragedia. A Ricardo spetterà il triste compito di avvertire la servitù: non ci sarà nessun banchetto perché Eugenia ha perso la vita e Adriano è in gravi condizioni. Pochi minuti dopo, Petra sarà convocata da Romulo per una faccenda molto importante. Il maggiordomo spiegherà a Petra che è stata accusata di aver fatto scomunicare Don Samuel. "Devo eseguire un ordine a malincuore", dirà Romulo, "Sei licenziata". Petra non crederà alle sue orecchie, ma dovrà lasciare il palazzo al più presto. La donna andrà via, ma ripeterà ancora una volta che si tratta di un grosso errore e giurerà che presto ci sarà giustizia e vendetta per lei.