Manuel scoprirà che Toño non è sposato con Norberta e ha mentito anche sulla sua famiglia nella puntata de La Promessa di mercoledì 22 aprile.

Le anticipazioni rivelano che il marchesino indagherà su Norberta e scoprirà che lei e Toño non sono mai stati sposati. Inoltre, emergerà che i bambini sono della donna e del marito con cui è tornata quando ha lasciato il figlio di Simona. Manuel ne parlerà con la cuoca che sarà molto dispiaciuta per suo figlio che ha tenuto tutta la sofferenza per sé.

Ancora bugie a La Promessa per Toño

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Toño sarà ancora al centro dell'attenzione, perché Manuel deciderà di dargli una seconda possibilità.

Nonostante il furto del denaro e dell'auto, il marchesino sceglierà di fidarsi del ragazzo che gli ha detto di avere molti debiti. Presto, però, Manuel scoprirà che Toño ha mentito ancora e lo ha fatto sulla sua famiglia. Tutto avrà inizio quando Manuel ripagherà i debiti del giovane e gli chiederà di riprendere in mano la sua vita iniziando da Norberta, la moglie che, a detta di Toño, lo ha lasciato a causa della sua vita sregolata. Il giovane rifiuterà di ascoltare i consigli di Manuel che però non si arrenderà e deciderà di indagare per conto suo. Il marchesino tornerà a La Promessa da Simona con una nuova verità: "Toño ci ha mentito dal primo momento", dirà.

Il segreto di Toño e la sofferenza per Norberta

Nella puntata de La Promessa di mercoledì 22 aprile, Manuel parlerà con Simona di suo figlio. Il marchesino spiegherà alla cuoca che Norberta non è mai stata sposata con Toño e non hanno due figli come lui aveva raccontato. "I bambini sono solo di Norberta e suo marito che la abbandonò prima della nascita del secondo", racconterà Manuel. Simona sarà commossa dal fatto che Toño si è preso cura di Norberta e dei suoi figli come se fossero sposati, ma sarà sorpresa dal fatto che suo figlio non aveva detto la verità neanche a sua sorella. Manuel continuerà a spiegare dicendo che il marito di Norberta è ricomparso all'improvviso e la donna ha preferito tornare con lui. Simona scoppierà a piangere all'idea di sapere suo figlio da solo, che non ha potuto condividere la sua sofferenza con nessuno.