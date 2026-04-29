Leocadia convocherà la servitù nella puntata de La Promessa di lunedì 4 maggio: "Se aiutate Angela vi licenzierò", dirà con tono severo.

Le anticipazioni rivelano che Angela, pur di non andare in Svizzera, si accamperà nei giardini della tenuta. Sua madre non avrà nessuna pietà di lei e intimerà alla servitù di portarle cibo e acqua. Leocadia affronterà duramente anche Curro, spiegandogli che se non rispetta gli ordini dovrà andare subito via.

Angela si rifiuterà di andare in Svizzera

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Leocadia farà una brutta sorpresa a sua figlia.

Angela troverà i suoi bagagli su una carrozza, pronta a portarla in Svizzera senza il suo consenso. La ragazza, disperata, proverà ad opporsi a sua madre ma non avrà altra scelta che lasciare il palazzo. Quando sarà a bordo, Angela ripenserà ai suoi momenti con Curro e, in lacrime, ordinerà al cocchiere di riportarla alla tenuta. Consapevole della disapprovazione di Leocadia, Angela dormirà all'addiaccio, accampandosi nei giardini. La situazione della ragazza sarà insostenibile, tanto che inizierà ad ammalarsi a causa del freddo. Leocadia farà visita a sua figlia ma sarà irremovibile: non accetterà mai il suo rientro al palazzo. La signora sarà molto severa anche con i lavoratori e convocherà tutta la servitù con un ordine molto chiaro: "Nessuno dovrà aiutare Angela", dirà, "Vi proibisco di portarle coperte, cibo o acqua".

Leocadia intimerà a Ricardo di far rispettare i suoi ordini: "Se aiutate Angela vi licenzierò".

Samuel resterà a La Promessa per ordine di Leocadia

Nella puntata de La Promessa di lunedì 4 maggio, Leocadia chiederà anche di parlare con Curro che riceverà gli stessi ordini dei suoi colleghi. "Mia figlia sta vivendo nel giardino", dirà la signora De Figueroa, "Non voglio che la aiuti". Curro proverà a spiegare a Leocadia che non è giusto tutto quello che sta succedendo ad Angela, ma lei alzerà la voce. "Porta un bicchiere di acqua a mia figlia e ti caccio per sempre", dirà. Successivamente, Leocadia chiederà a Curro di chiamare Samuel. All'ex parroco, la donna ordinerà di restare a La Promessa nonostante la scomunica per evitare ulteriori scandali alla famiglia De Lujan.