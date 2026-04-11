Negli episodi de La Promessa in onda dal 12 al 18 aprile, Eugenia compirà un gesto folle in occasione del battesimo dei bambini di Adriano e Catalina. Inoltre Petra sarà incolpata da tutti per la scomunica che colpirà a breve Samuel.

Jacobo, invece, metterà in discussione il proprio rapporto con Martina, mentre Antonio continuerà a mentire sul proprio debito.

Lorenzo continua a minare l'equilibrio mentale di Eugenia

Emilia informerà Romulo che presto dovrà lasciare la tenuta, ma Catalina e Pia si attiveranno per farla rimanere visto che ultimamente si era riavvicinata al maggiordomo.

Intanto Leocadia dirà ad Angela che presto dovrà tornare a studiare all'università. Adriano e Catalina, invece, chiederanno a Lisandro di essere il padrino dei bambini. Inoltre Simona si confronterà con Antonio, il quale però continuerà a mentirle.

Nel frattempo Samuel sarà vicino ad essere scomunicato e Maria sarà convinta che è stata lei ad orchestrare ogni cosa e la accuserà davanti a tutti. Il parroco però difenderà la governante dalle accuse ricevute. In tutto questo, Martina temerà che Jacobo e Lisandro hanno dei trascorsi passati, mentre Lorenzo continuerà a minare la stabilità mentale della povera Eugenia.

Emilia e Romulo si riavvicinano

Catalina confesserà ad Adriano che ha finto di stare male solo per impedire che Emilia possa lasciare la Promessa.

Intanto Petra continuerà ad essere incolpata della scomunica che potrebbe colpire Samuel ed in particolare Maria si scaglierà contro di lei. Inoltre Emilia e Romulo si avvicineranno nuovamente. Pia, invece, sarà sul punto di raccontare a Curro una notizia riguardante la morte di Jana.

Nel frattempo Eugenia avrà dei comportamenti strani che preoccuperanno la famiglia De Lujan. In occasione del battesimo, la donna si presenterà alla tenuta e porterà avanti un gesto folle che rischierà di mettere in pericolo lo svolgimento della cerimonia. In tutto questo, Jacobo dubiterà della propria relazione con Martina, mentre Antonio mentirà sul proprio debito.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, il sergente Burdina ha informato Manuel della volontà di arrestare Antonio visto che ha ingannato tutti.

Inoltre Eugenia ha manifestato segni di squilibrio mentale, in quanto non ha ricordato che il giorno prima ha regalato al figlio un paio di guanti.

Lisandro, invece, ha criticato il lavoro di Adriano, ma il contadino si è difeso.