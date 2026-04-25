Negli episodi de La Promessa in onda dal 26 aprile al 2 maggio, Angela si accamperà nei giardini della tenuta fino a quando non rimarrà nella tenuta. Leocadia però minaccerà Curro e la famiglia Lujan a non aiutare la figlia, la quale rischierà la vita.

Inoltre Pia si attiverà affinché Romulo rimanga nella tenuta.

Pia scopre che Romulo presto lascerà il palazzo con Emilia

Manuel risponderà alla lettera dell'acquirente interessato ai suoi motori e racconterà a Simona che si è recato al cimitero per fare visitare a Jana. Intanto Maria inviterà espressamente Padre Samuel a spiegare che è stato lui stesso ad inviare la lettera che ha portato poi alla sua scomunica.

Candela, Simona e Teresa saranno meravigliate all'idea che il parroco si è denunciato, ma poi capiranno che la sua intenzione è riabilitare Petra. Inoltre Emilia sarà felice all'idea di partire insieme a Romulo, ma dovrà mantenere il riserbo su questa scelta.

Nel frattempo Curro, Lope e Pia vorranno tornare alla Llop ed escogiteranno un modo per presentarsi ad Esmeralda. In tutto questo, Leocadia sarà vicina a mandare via Angela dalla tenuta, ma la ragazza stupirà la madre con una azione inattesa. Pia, invece, verrà a conoscenza che Romulo lascerà presto il palazzo con Emilia e si attiverà per fargli cambiare idea.

Manuel e Tono scoprono che qualcuno si è introdotto nell'hangar

Simona e Candela saranno preoccupate in quanto Adriano e Catalina hanno deciso di non volere più il titolo nobiliare.

Alonso e Jacobo però si mostreranno contrari alla scelta dei due. Intanto Leocadia imporrà a Padre Samuel di restare nella tenuta e non riferirà al duca della sua scomunica. Inoltre Manuel e Tono si accorgeranno che qualcuno si è introdotto nell'hangar. Curro si proporrà di controllare la situazione, ma in realtà sarà uno stratagemma per andare via dalla tenuta e tornare alla gioielleria per rivedere Esmeralda.

Nel frattempo Angela si accamperà nei giardini del palazzo e farà presente alla madre che non si muoverà fino a quando non la farà rimanere. Leocadia dirà a Curro e alla famiglia Lujan di non aiutarla, ma Martina le porterà comunque qualcosa da mangiare e di caldo. Lope e le cuoche temeranno per la vita di Angela.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Leocadia si è impegnata affinché Angela lasci la tenuta e rimanga così lontano da Curro. Inoltre Pia, Curro e Lope hanno proseguito le loro indagini dopo avere scoperto che all'interno del bracciale di Jana era presente del cianuro.

Manuel, invece, ha rivelato a Simona che Tono e Norberta non si sono mai sposati.