Angela sarà costretta a dormire all'addiaccio nei giardini de La Promessa nelle puntate dal 27 aprile al 3 maggio: Leocadia non la riammetterà al palazzo e vieterà a tutti di aiutarla.

Le anticipazioni rivelano che Leocadia imporrà a sua figlia di partire in Svizzera. Lei, però, non riuscirà a lasciare per sempre Lujan e pur di restare accanto a Curro si accamperà nei giardini. Sua madre non avrà alcuna pietà per Angela che a causa del freddo si ammalerà.

Angela cacciata da La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Angela sarà nel mirino di Leocadia.

Quest'ultima, infatti, terrà d'occhio sua figlia, sempre più vicina a Curro, e assisterà ad un abbraccio tra loro che non potrà tollerare. La donna rimprovererà sua figlia imponendole di mettere dubito fine alla sua amicizia con Curro, ma Angela risponderà a tono, rifiutandosi di rinunciare ad un legame così importante. L'indomani, la ragazza andrà in camera sua e non troverà più nulla. "Sono stata derubata", urlerà terrorizzata alla servitù, ma Leocadia tranquillizzerà tutti. "I bagagli sono in carrozza, partirai subito per la Svizzera". Angela implorerà sua madre, ma non ci sarà alcuna pietà per lei: dovrà partire immediatamente. La giovane salirà in carrozza e non potrà trattenere un pianto disperato.

Angela capirà quanto sia importante Curro per lei e non avrà intenzione di partire, a qualunque costo. La ragazza ordinerà al cocchiere di tornare indietro, consapevole del fatto che Leocadia non la farà rientrare mai a La Promessa.

Leocadia senza alcuna pietà per Angela

Nelle puntate de La Promessa dal 27 aprile al 3 maggio, Angela si accamperà nei giardini della tenuta, aggirando in questo modo l'ordine di sua madre. La ragazza vivrà dei giorni difficilissimi, perché il freddo peggiorerà la situazione soprattutto di notte. Leocadia imporrà a Curro e a tutta la servitù di non aiutare sua figlia per nessuno motivo, pena il licenziamento. Le condizioni di salute di Angela saranno molto precarie a causa delle notti all'addiaccio e Martina, incurante del divieto di Leocadia, andrà ad aiutarla. Lorenzo penserà a come approfittare della situazione.