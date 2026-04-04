Negli episodi de La Promessa in onda dal 5 all'11 aprile, Burdina informerà Manuel della volontà di arrestare Tono, che lo ha ingannato su tutto. Inoltre Eugenia manifesterà alcuni segni di squilibrio, visto che non ricorderà di aver regalato il giorno prima al figlio un paio di guanti.

Lisando, invece, attaccherà Adriano, il quale però riuscirà a difendersi.

Samuel racconta a Maria di essere stato solo ammonito dal vescovo

Curro domanderà a Manuel informazioni sul legame esistente tra Jacobo ed Estaben. I due ragazzi si chiederanno il motivo che ha spinto il futuro marito di Martina ad attentare alla vita di Curro.

Inoltre Samuel spiegherà a Maria di avere ricevuto l'ammonizione da parte del vescovo, in quanto probabilmente ha celebrato le nozze di Adriano e Catalina in un luogo non consacrato.

Nel frattempo Teresa comunicherà a Romulo e Petra di avere rinvenuto Eugenia in condizioni disastrose, al punto che ha minacciato Lorenzo con un tagliacarte. In tutto questo, Vera racconterà a Pia e Teresa di non spiegarsi come Lope sia riuscito a procurarsi un bracciale tanto bello, mentre nella stanza di Eugenia sarà trovato il sonaglietto appartenente ad Andres, che Catalina cercava invano da tempo.

Eugenia non ricorda di avere regalato al figlio un paio di guanti

Il sergente Burdina informerà Manuel della volontà di arrestare Antonio ed il marchesino si confronterà con il ragazzo, al quale rimprovererà di avergli fornito un numero sbagliato della caserma.

Intanto Maria sarà convinta che è stata Petra a rivelare al vescovo che Padre Samuel ha celebrato il matrimonio in un luogo non consacrato. Inoltre Emilia comunicherà a Catalina di dover andare via dalla tenuta, poiché il dottor Ferrer ha di nuovo bisogno di lei.

Nel frattempo Curro cercherà notizie su Jacobo e si riavvicinerà a Martina, ma questo provocherà la gelosia di Angela. In tutto questo, Curro inviterà Lope a non tornare in gioielleria, mentre Eugenia regalerà al figlio un paio di guanti e lui le dirà di averli già ricevuti il giorno prima. La donna però non ricorderà di averlo fatto. Lisando, invece, attaccherà nuovamente Adriano, ma il contadino risponderà a tono alle provocazioni.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Lorenzo e Leocadia si sono impegnati in ogni modo per avvelenare Eugenia. Inoltre Curro ha spiegato a Pia di avere le prove del coinvolgimento di Jacobo nella morte di Jana.

Emilia e Romulo, invece, sono riusciti a chiarire le incomprensioni, mentre Antonio ha mostrato un certo nervosismo di fronte al sergente Burdina.