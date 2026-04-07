Don Samuel non potrà battezzare i figli di Catalina: è quanto si apprenderà nelle puntate de La Promessa dal 13 al 19 aprile.

Le anticipazioni rivelano che il parroco sarà a rischio scomunica e Maria incolperà Petra di averlo denunciato alla curia. La governante griderà la sua innocenza ma nessuno, a parte Don Samuel, crederà alle sue parole.

Tutti contro Petra a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che per Don Samuel arriveranno guai seri. Dopo un primo ammonimento, infatti, il parroco riceverà un secondo avviso che metterà in discussione il suo percorso di fede.

Maria leggerà la lettera di scomunica e chiederà spiegazioni a Samuel che le spiegherà di dover affrontare un processo. La rabbia della cameriera si scaglierà contro Petra: la ragazza si convincerà che è stata la governante a denunciare Don Samuel per le nozze non autorizzate di Catalina e Adriano. La tensione arriverà alle stelle tra la servitù: nessuno crederà all'innocenza di Petra che continuerà a sostenere che non c'entra nulla con la scomunica. La governante parlerà a Don Samuel in lacrime, dicendogli di essere davvero cambiata. Il parroco non metterà minimamente in dubbio le parole di Petra e proverà a parlare con Maria per convincerla ad essere meno dura con lei.

Leocadia continuerà a tramare alle spalle di Eugenia

Nelle puntate de La Promessa dal 13 al 19 aprile, tutti saranno impegnati nei preparativi del battesimo dei gemelli e Lisandro sarà scelto come padrino. Catalina, tuttavia, riceverà una pessima notizia da Alonso: Don Samuel non potrà battezzare i suoi figli. Il marchese rassicurerà sua figlia sul fatto che ha già chiamato un parroco che si occuperà della cerimonia. Nel frattempo, il piano di Leocadia andrà avanti e la donna farà di tutto per mettere Eugenia contro Catalina. Avendo notato un forte attaccamento della donna al piccolo Andreas, la signora De Figueroa insinuerà in Eugenia il dubbio che Catalina sia gelosa di lei. Il laudano, somministrato attraverso l'unguento peri massaggi, farà il resto. Quando Catalina sorprenderà Eugenia con suo figlio in braccio andrà in panico e chiederà a Curro di tenere sua madre lontana dai bambini.