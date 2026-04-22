Alonso affiderà a Adriano e Catalina la piena gestione della tenuta nelle prossime puntate de La Promessa: i due penseranno di usare questo privilegio per migliorare la vita dei contadini.

Le anticipazioni rivelano che il titolo di conte non sarà solo un documento per Adriano. Grazie al marchese, lui e sua moglie potranno sfruttare il nuovo status sociale per amministrare la tenuta.

Adriano nuovo conte de La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Adriano verrà dimesso e Lisandro ne sarà entusiasta. Il duca si mostrerà molto diverso da com'era in passato con Adriano, tanto che si scontrerà con Lorenzo che invece continuerà a considerarlo solo un intruso nella famiglia.

Don Lisandro penserà ad un modo per ricompensare al meglio Adriano per avergli salvato la vita e la sua decisione lascerà tutti senza parole. Il duca non dirà subito le sue intenzioni, ma a cena stupirà Adriano: "Voglio donarti il titolo con conte". La decisione verrà accolta con gioia e anche un po' di timore da parte di Catalina e del suo sposo. Alla fine, però, entrambi sceglieranno di accettare il grande onore del titolo. Leocadia penserà di mettere in difficoltà i due giovani organizzando una grande festa con le più alte personalità, ma Adriano se la caverà abbastanza bene. Terminate le procedure di rito, Adriano sarà un conte a tutti gli effetti e questo non piacerà affatto a Leocadia e a Lorenzo.

Anche Jacobo storcerà il naso per il nuovo status sociale del marito di Catalina e questo sarà ancora una volta motivo di litigio con Martina. Di fatto, però, nessuno potrà più fare nulla per impedire ad Adriano di godersi il suo grande successo.

La decisione inaspettata di Alonso

Nelle prossime puntate de La Promessa, Leocadia parlerà con Catalina e le farà notare che Adriano resta inadeguato rispetto al titolo. La donna criticherà il modo di vestire e di fare dell'uomo, troppo semplici per un nobile. Catalina farà tesoro delle parole di Leocadia e chiederà a suo marito di essere più elegante. Lui prometterà di impegnarsi, certo che il titolo per lui resterà solo un documento, ma non sarà così.

Alonso, infatti, deciderà di affidare a Catalina e Adriano la piena gestione della tenuta. In un primo momento l'ex mezzadro avrà paura di tutto questo, ma poi si renderà conto che con la loro posizione lui e Catalina potrebbero migliorare la vita dei contadini e non pensare solo ai loro privilegi. Per La Promessa avrà inizio una nuova era.