Alonso impedirà a Curro di seppellire sua madre nelle prossime puntate de La Promessa: il ragazzo non lo perdonerà.

Le anticipazioni rivelano che Don Lisandro ordinerà di seppellire Eugenia senza alcuna cerimonia e senza l'affetto dei suoi cari.

La tragica fine di Eugenia a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che arriverà un momento tragico che segnerà per sempre Curro. Catalina sarà terrorizzata da Eugenia e chiederà a Curro di tenerla lontana dai suoi figli. Il ragazzo comprenderà le ragioni di sua cugina, tanto che sarà lui a proporre alla famiglia di escludere Eugenia dal battesimo.

Questa decisione farà precipitare la già fragile salute mentale della donna che al momento della cerimonia rovinerà la festa a tutti. Eugenia si presenterà con un'arma e seminerà il panico. Nonostante i tentativi di calmarla, la donna premerà il grilletto contro Lisandro che si salverà solo grazie a Adriano. Il marito di Catalina sarà ricoverato in ospedale, mentre Eugenia approfitterà del trambusto per rapire il piccolo Andres e salire sulla torre. La donna minaccerà di buttarsi con il bambino e Curro la supplicherà disperatamente di fermarsi. Il valletto riuscirà a recuperare Andres, ma per Eugenia non ci sarà nulla da fare: la donna si lancerà nel vuoto. Curro avrà appena il tempo di stringere sua madre tra le braccia un'ultima volta, perché Eugenia morirà pochi minuti dopo.

Battesimo annullato per Andres e Rafaela

Nelle prossime puntate de La Promessa, il battesimo di Andres e Rafaela sarà annullato. Al palazzo ci sarà un'atmosfera pesante e mentre Romulo comunicherà al resto della servitù cosa è accaduto, Curro si dispererà tra le braccia di Angela. Appena riuscirà a riprendersi, il valletto busserà alla porta di Alonso per chiedergli un permesso. "Vorrei qualche ora libera per poter assistere la funerale di mia madre" dirà il ragazzo al marchese, in presenza di Lorenzo e Lisandro. Il Duca si opporrà fermamente alla richiesta di Curro, ricordandogli che Eugenia ha rovinato un momento speciale per la famiglia e stava per togliergli la vita. "Quella donna non merita un funerale", dirà il Duca.

Alonso si lascerà piegare ancora una volta dal potere ed impedirà a Curro di seppellire sua madre. Il ragazzo andrà a piangere sulla spalla di Manuel che non potrà fare altro che comprenderlo. Eugenia sarà seppellita in fretta, senza alcuna cerimonia e senza l'affetto del suo amato figlio. Curro non perdonerà Alonso, tanto che lo chiamerà "Marchese", rifiutandolo come padre.