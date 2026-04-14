Samuel dirà la verità alla servitù lasciando tutti senza parole nelle prossime puntate de La Promessa: "Sono stato io a denunciarmi", dirà.

Le anticipazioni tv rivelano che Samuel sarà tormentato dai sensi di colpa dopo aver saputo che Petra è stata licenziata. Maria lo ascolterà e lo incoraggerà a dire la verità sulla scomunica, ma per lui non sarà facile.

L'addio di Petra a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la scomunica di Don Samuel sarà al centro delle prossime puntate. Petra sarà nel mirino di tutta la servitù e specialmente di Maria che la accuserà più volte di aver denunciato il parroco.

La governante griderà la sua innocenza, ma non servirà a nulla perché Catalina darà ascolto a Maria e la farà licenziare in tronco. Petra sarà costretta a lasciare la tenuta e Samuel si sentirà profondamente in colpa per lei, ma non riuscirà a fare niente per salvare la sua carriera. Il parroco rimprovererà Maria per il suo comportamento nei confronti di Petra e durante lo scontro si lascerà scappare la verità: "Sono stato io a scrivere al vescovo". La ragazza resterà senza parole, soprattutto perché Samuel le confiderà che la denuncia era il modo più semplice per togliersi la tonaca senza affrontare la sua famiglia. L'ex parroco non riuscirà a convivere con il senso di colpa verso Petra e Maria lo incoraggerà a dire a tutti la verità.

Nel frattempo, Leocadia imporrà a Samuel di restare al palazzo e lavorare per la servitù per evitare altri scandali.

Candela e Simona senza parole per la verità di Samuel

Nelle prossime puntate de La Promessa, Samuel deciderà di ascoltare il consiglio di Maria e parlerà con tutta la servitù. Innanzi tutto, l'ex parroco terrà a precisare che Petra non ha fatto nulla per ostacolare il suo cammino di fede. Candela e Simona tratterranno a stento i sorrisi, certe che Samuel sia troppo buono con la governante. A quel punto l'uomo rivelerà tutto alla servitù: "Sono stato io a denunciarmi". Le cuoche non crederanno subito alle parole dell'ex parroco, ma lui spiegherà come sono andate davvero le cose. Samuel sarà deciso a trovare Petra e a restituirle il posto di lavoro, perso a causa della sua scomunica.