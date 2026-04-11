Emilia dirà la verità a Romulo nelle prossime puntate de La Promessa: "Non ho nessun marito", spiegherà la donna dopo una dichiarazione d'amore del maggiordomo.

Le anticipazioni rivelano che tra Romulo ed Emilia non ci saranno più ostacoli. Dopo essersi chiariti, i due si lasceranno andare ad un bacio.

L'amore trionferà a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che tra Romulo ed Emilia arriverà il chiarimento tanto atteso. Nelle scorse puntate i due si sono ritrovati dopo molti anni dalla fine della loro storia d'amore. Dopo la freddezza iniziale, entrambi hanno ceduto per un momento alla passione con un bacio, ma se ne sono pentiti subito dopo.

Romulo ha ipotizzato che Emilia avesse un marito e lei non ha avuto il coraggio di smentirlo, ma Catalina sa che la donna non si è mai sposata. Quando per Emilia è arrivato il momento di lasciare il lavoro al palazzo, la figlia di Alonso ha escogitato un modo per farla restare ancora per un po'. Catalina ha finto un malore ed Emilia è stata costretta a rimandare la partenza. L'amore tra Romulo ed Emilia è rimasto immutato negli anni, ma nessuno dei due si è fatto avanti, convinto che fosse troppo tardi. Catalina spera che l'infermiera dica a Romulo che dopo di lui non ha avuto nessun altro uomo, ma la donna non si decide a fare questo passo. Tutto cambierà nei prossimi giorni.

Il chiarimento tanto atteso per Romulo ed Emilia

Nelle prossime puntate de La Promessa, i De Lujan saranno scossi dalla tragica morte di Eugenia. Il terribile accaduto farà riflettere Romulo che non vorrà più perdere tempo. Tra lui ed Emilia ci sarà un altro avvicinamento e il maggiordomo aprirà il suo cuore alla donna che ama. "Non voglio più aspettare", dirà Romulo, "Anche se hai un'altra vita voglio dirti che ti amo e che vorrei passare la mia vita con te". Di fronte alla dichiarazione di Romulo, Emilia non se la sentirà più di mentire. "Non c'è nessun marito", dirà la donna, spiegando di avergli fatto credere il contrario perché aveva paura di soffrire ancora. Un bacio segnerà un nuovo inizio per questa storia d'amore che era stata interrotta anni prima. Per i due protagonisti non ci saranno più segreti e la loro priorità sarà recuperare tutto il tempo perduto.