Curro e Lope scopriranno che il braccialetto con lo smeraldo nasconde cianuro nelle prossime puntate de La Promessa: i due capiranno che Esmeralda usa la gioielleria per commerciare veleni.

Le anticipazioni rivelano che Pia, Curro e Lope troveranno una fiala nascosta della custodia del bracciale. Dopo averla versata in un vaso avranno la conferma che si tratta di cianuro, il veleno che ha ucciso Jana.

Perché Esmeralda ha venduto il bracciale a Curro?

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che presto Curro e Lope riusciranno a decifrare il messaggio di Esmeralda.

I due amici troveranno le loro risposte nel bracciale con lo smeraldo, acquistato nella misteriosa gioielleria della donna. Tutto avrà inizio con un malinteso, perché quando Vera riceverà il bracciale in regalo da Lope, gli dirà che è falso. Perché Esmeralda ha venduto quel gioiello dicendo che era speciale? La risposta a questo quesito non arriverà facilmente, ma il destino giocherà un ruolo importante. Tutto avrà inizio quando Pia andrà da Lope con il bracciale in lavanderia, per chiedergli di tornare in gioielleria e scoprire cosa si nasconde dietro il commercio dei gioielli. Il cuoco non farà in tempo a prendere il bracciale, perché qualcuno chiamerà Pia per una commissione e la donna nasconderà l'oggetto tra i panni.

Lope non riuscirà a prenderlo a causa dell'arrivo di Ricardo. Il maggiordomo non ci metterà molto a notare il bracciale e penserà che qualcuno della servitù lo abbia rubato ai signori. Ricardo convocherà tutti in cucina per interrogare i suoi collaboratori, ma nessuno ammetterà il furto.

Mistero risolto per Pia e Lope a La Promessa

Nelle prossime puntate de La Promessa, Vera, Lope e Curro temeranno di finire nei guai e soprattutto vorranno recuperare il bracciale. Ricardo, inoltre, sarà molto chiaro: se il ladro non si costituisce chiamerà la polizia e a farne le spese sarà tutto il personale. Pia penserà di andare a parlare con il maggiordomo dicendo che il bracciale è suo ed è un regalo di Gregorio, il suo ex marito.

La donna farà di tutto per convincere Ricardo, ma lui non crederà alla sua versione e non cederà il prezioso oggetto. A quel punto, Pia si introdurrà di notte nello studio del maggiordomo per rubare il bracciale. Lope, avendo intuito che la sua amica finirà nei guai, la raggiungerà per impedirle di portare a termine il suo piano. Il panico prenderà il sopravvento e l'astuccio del bracciale cadrà dalle mani di Pia, rivelando un doppio fondo con una fiala. Aprendola, Lope e Pia capiranno subito cosa contiene: cianuro, il veleno che ha ucciso Jana. L'indomani, per essere certi di non sbagliarsi, i due parleranno a Curro della fiala e ne verseranno il contenuto nel vaso di una pianta. Quest'ultima appassirà poco dopo e non ci saranno più dubbi.