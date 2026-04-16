Il proprietario della gioielleria Llop è il Duca di Carril, padre di Vera: è quanto emergerà nelle prossime puntate de La Promessa.

Le anticipazioni rivelano che Esmeralda parlerà a Curro delle attività illecite della gioielleria e spunterà il nome di Jacinto, il braccio destro del proprietario della gioielleria.

La visita di Esmeralda a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Curro e Lope arriveranno ad un importante svolta nelle loro indagini. Dopo aver scoperto che nel bracciale acquistato alla gioielleria c'era del cianuro, sarà sempre più chiaro a Pia, Curro e Lope che le loro ricerche devono continuare su quella pista.

I tre si renderanno conto che tornare alla gioielleria sarebbe un rischio troppo alto e per questo Curro telefonerà direttamente alla direttrice, finendosi un cliente interessato ad acquistare uno dei loro servizi speciali. Il giovane chiederà a Esmeralda di raggiungerlo a La Promessa dove è ospite e la donna si recherà al palazzo. La prima reazione di Esmeralda sarà pessima: quando Curro le rivelerà che è il figlio illegittimo di Alonso scapperà via. Le parole sofferte di Curro e il racconto della morte di Jana, però, toccheranno le corde giuste e dopo qualche giorno Esmeralda tornerà da lui per dirgli quello che sa.

La verità sul proprietario della gioielleria Llop

Nelle prossime puntate de La Promessa, Esmeralda spiegherà a Curro come si svolge la compravendita dei reati in gioielleria Llop.

La donna racconterà che tutto avviene in modo anonimo ed è impossibile risalire ai mandanti, ma si lascerà sfuggire un particolare che cambierà tutto. Esmeralda parlerà a Curro di un certo Jacinto Iglesias, braccio destro del proprietario della gioielleria. In un primo momento, questo nome non significherà niente per Curro che parlerà di tutto anche con Pia e Lope. Vera, però, ascolterà quel nome origliando la conversazione e chiederà spiegazioni al suo fidanzato. La ragazza sarà molto arrabbiata con lui: "Parlavi della mia famiglia con Pia e Curro". Lope negherà tutto e a quel punto Vera gli rivelerà che Jacinto è l'uomo fidato di suo padre, il duca di Carril. A Lope sarà tutto chiaro e correrà dai suoi amici per informarli di quello che ha scoperto: il proprietario della gioielleria è il Duca di Carril. Per provarlo, il ragazzo sarà costretto anche a dire che Vera in realtà ha origini nobili.