Jacobo sorprenderà Martina con una proposta nelle prossime puntate de La Promessa: "Andiamo a vivere a New York", le dirà.

Le anticipazioni rivelano che Martina si troverà di fronte a un bivio e non avrà molto tempo per decidere. Alla fine la ragazza sceglierà di seguire Jacobo oltreoceano nonostante i sentimenti per Adriano.

Il tradimento di Martina e Adriano a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che presto Martina e Jacobo saranno al centro delle trame e molte cose cambieranno al palazzo De Lujan. Innanzi tutto, Catalina sarà costretta a lasciare marito e figli e partirà per una destinazione sconosciuta.

Adriano, rimasto solo, dovrà rimboccarsi le maniche e prendersi cura dei gemelli, ma accanto a lui ci sarà Martina. Quest'ultima si farà spazio giorno dopo giorno nella vita del marito di Catalina e tra i due nascerà una grande amicizia. Presto arriverà anche la passione e un sentimento che Martina e Adriano faranno molta fatica a nascondere. Tra i due ci sarà un bacio che Martina confesserà a Jacobo senza rivelare con chi lo ha tradito. Da quel momento nulla sarà più come prima: la ragazza proverà ad allontanarsi da Adriano, ma non sarà facile. Le discussioni con Jacobo saranno all'ordine del giorno, ma Martina si ostinerà a restare con lui, perché si renderà conto che il suo amore per Adriano provocherebbe uno scandalo senza precedenti.

Arriverà la fine per Adriano e Martina?

Nelle prossime puntate de La Promessa, Jacobo crederà al pentimento di Martina rispetto al tradimento e non le farà più domande a riguardo. L'uomo si darà da fare per riconquistare il cuore della sua fidanzata e le farà una proposta inaspettata. Jacobo entrerà nella stanza in cui ci sono Adriano e Martina per chiedere alla ragazza qualcosa che la lascerà senza parole: "Andiamo a vivere a New York". Martina non saprà cosa rispondere a Jacobo che le spiegherà di aver ricevuto un'importante proposta di lavoro. L'uomo le ricorderà che potrebbe rivedere sua cugina Leonor e si dirà pronto a realizzare il suo sogno di vivere nella città dei grattacieli. Adriano tratterrà il fiato temendo la riposta di Martina che arriverà dopo qualche minuto: "Accetto".