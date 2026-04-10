Don Lisandro stupirà Adriano con un gesto inaspettato nelle prossime puntate de La Promessa: "Voglio donarti il titolo di Conte", dirà lasciando tutti senza parole.

Le anticipazioni rivelano che Don Lisandro capirà il valore di Adriano quando gli salverà la vita e lo ripagherà spianandogli la strada nella nobiltà.

L'uscita di scena di Eugenia da La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che un evento tragico colpirà la famiglia De Lujan, ma porterà anche ad un grande cambiamento. Tutto avrà inizio con il battesimo dei gemelli di Catalina: la follia di Eugenia raggiungerà un punto di non ritorno.

La madre di Curro, tormentata dall'umiliazione dell'essere stata esclusa dall'evento di famiglia, irromperà alla cerimonia, armata. La donna sfogherà sui De Lujan tutta la sua frustrazione e finirà per premere il grilletto contro Don Lisandro. Provvidenziale sarà l'intervento di Adriano che salverà la vita al duca ma rischierà la sua. La vicenda si concluderà nel peggiore dei modi: Eugenia metterà fine ai suoi giorni lanciandosi dalla torre e la festa sarà annullata. Adriano sarà ricoverato e operato d'urgenza all'ospedale di Villalquino e a Eugenia sarà negato persino il funerale. Curro soffrirà terribilmente per la perdita di sua madre e Angela gli starà vicina con amore. Don Lisandro, invece, sarà protagonista di un grande cambiamento.

Il regalo inaspettato di Don Lisandro e la reazione di Leocadia e Lorenzo

Nelle prossime puntate de La Promessa, Adriano passerà un periodo lontano dalla tenuta a causa delle sue condizioni di salute. Il marito di Catalina tornerà al palazzo in sedia a rotelle, ma la ripresa sarà rapida e tutti lo accoglieranno nel migliore dei modi. Don Lisandro non dimenticherà il gesto eroico di Adriano e penserà ad un modo per ripagarlo adeguatamente, ma non rivelerà subito le sue intenzioni. Quando il mezzadro starà meglio, Lisandro lo sorprenderà con un regalo che nessuno avrebbe mai immaginato. "Voglio donarti il titolo di Conte de Garcia y De Lujan", dirà il Duca lasciando tutti senza parole. Lorenzo e Leocadia saranno indignati, mentre Alonso riuscirà a stento a contenere la gioia. Don Lisandro riconoscerà la grande umanità di Adriano e lo elogerà dimostrando che tutti possono cambiare.