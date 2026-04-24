Lope si infiltrerà a casa del padre di Vera nelle prossime puntate de La Promessa: fingerà di essere un attore, amico di Amalia.

Le anticipazioni rivelano che Lope deciderà di andare a casa del duca dopo aver scoperto che è lui il proprietario della gioielleria. Lo scopo sarà arrivare al mandante dell'agguato a Curro.

Un nuovo piano per Lope e Curro a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che emergerà che il proprietario della gioielleria è il padre di Vera. Dopo questa scoperta, Pia, Lope e Curro penseranno a come sfruttare la situazione a loro vantaggio per indagare sugli affari loschi del negozio.

Innanzi tutto, Lope sarà costretto a parlare con Vera, spiegandole di aver rivelato ai suoi amici le sue origini perché suo padre è a capo di un'organizzazione molto pericolosa. Vera sarà sconvolta, ma quando metabolizzerà la notizia penserà a come aiutare Lope a risalire al mandate dell'attentato alla sua vita. Curro avrà un'idea: fare in modo che Lope si introduca a casa dei duchi di Carril per mettere le mani su un quaderno molto prezioso. Si tratta di un taccuino con tutti i nomi dei mandanti dei diversi reati commissionati in gioielleria: Curro è certo che si trovi al palazzo Carril perché è stata Esmeralda a dirglielo. In un primo momento, Vera si opporrà al coinvolgimento diretto di Lope perché temerà per la sua vita.

Il cuoco, però, riuscirà a convincere la sua fidanzata che telefonerà a sua madre Amalia chiedendo la sua complicità.

L'arrivo di Lope al palazzo dei duchi di Carril

Nelle prossime puntate de La Promessa, la duchessa accetterà di ospitare Lope al palazzo. Vera non dirà a sua madre la verità su quella visita: le spiegherà che il suo fidanzato vuole conoscere Don Gonzalo in modo anonimo. Lope fingerà di essere un attore di teatro, amico di donna Amalia che lo accoglierà con gioia e un po' di preoccupazione. La donna spiegherà a Lope che suo marito non è in casa perché doveva occuparsi di uno dei suoi collaboratori. Amalia non saprà dirgli altro, ma Lope inizierà a tramare, sapendo che Esmeralda è scomparsa subito dopo la sua visita a Curro. Il cuoco deciderà di aspettare l'arrivo del padre di Vera, certo di poter arrivare al quaderno di cui ha bisogno.