"Bisogna licenziare subito Curro": con queste parole, nelle prossime puntate de La Promessa, Lorenzo ordinerà al maggiordomo di mandare via il valletto per avergli mancato di rispetto.

Le anticipazioni rivelano che Lorenzo provocherà Curro fino a costringerlo a rispondergli a tono. La reazione esasperata del valletto sarà per il Capitano una buona scusa per chiederne il licenziamento e vendicarsi di lui una volta per tutte.

Lorenzo renderà la vita impossibile a Curro a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Lorenzo non placherà il suo odio nei confronti di Curro.

Il Capitano si divertirà ancora per molto a prendersi gioco del suo valletto personale, denigrandolo e rimproverandolo continuamente. La pazienza di Curro sarà al limite, anche perché Lorenzo per lui sarà il primo sospettato dell'omicidio di Jana. L'amore nei confronti di Angela darà a Curro la forza necessaria per sopportare la terribile situazione che sta vivendo, ma ad un certo punto non basterà più. Tutto avrà inizio con un semplice servizio a Lorenzo che prima avrà da ridire sulla divisa di Curro e poi lo rimprovererà insinuando che ha versato del liquore fuori dal bicchiere. Il valletto non ne potrà più e farà notare che il bicchiere è perfettamente asciutto, ma Lorenzo alzerà la voce: "Non guardarmi così", gli dirà in presenza di Teresa.

Curro risponderà a tono e Lorenzo non potrà tollerarlo

Nelle prossime puntate de La Promessa ci sarà uno scontro tra Lorenzo e Curro. Quest'ultimo non ne potrà più di subire e risponderà alle accuse del Capitano, chiedendogli di scegliere un altro valletto se lui non è di suo gradimento. Ne nascerà una forte discussione in cui Curro risponderà a tono e questo gli costerà caro. Lorenzo andrà subito dal nuovo maggiordomo, Cristobal, spiegandogli ciò che è appena accaduto. "Bisogna licenziare subito Curro", dirà Lorenzo, "Non è possibile che un valletto manchi così di rispetto a un signore". Cristobal proverà a far ragionare Lorenzo, dicendogli che si potrebbe punire Curro in un altro modo e cercare un nuovo valletto per lui. Il Capitano, però, sarà irremovibile e furioso e non accetterà altre soluzioni.