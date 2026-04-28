Lorenzo colpirà Curro con un pugno allo stomaco nelle prossime puntate de La Promessa: il valletto non potrà più tacere dopo le tante provocazioni.

Le anticipazioni rivelano che dopo gli insulti di Lorenzo, Curro gli terrà testa e lo accuserà anche di aver eliminato Jana. Il Capitano reagirà con un pugno che farà accasciare il ragazzo.

Lope lascerà La Promessa per indagare

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che le indagini di Curro proseguiranno. Lope si infiltrerà a casa dei genitori di Vera per recuperare il quaderno dei clienti della gioielleria.

Il ragazzo riuscirà ad essere credibile presentandosi con un amico di Amalia che gira il mondo facendo l'attore. Durante il suo soggiorno dei duchi di Carril, Lope non riuscirà a recuperare il quaderno perché un ospite speciale costringerà il padrone di casa a bruciare il prezioso documento. Lope tornerà a La Promessa a mani vuote ma con un'importante notizia per Curro: l'ospite speciale della riunione era Lorenzo. Al ragazzo basterà questo per avere la certezza che è stato Lorenzo ad acquistare il veleno dalla gioielleria e togliere la vita a Jana. Tutto coinciderà nella ricostruzione di Curro che da quel momento in poi farà sempre più fatica a convivere con Lorenzo e prendere ordini da lui senza fiatare.

Il ragazzo si sfogherà urlando e piangendo nei giardini della tenuta, ripensando a tutte le provocazioni che ha dovuto subire da parte del Capitano senza poter reagire.

La dura reazione di Lorenzo con Curro

Nelle prossime puntate de La Promessa, Curro non potrà più tollerare gli insulti di Lorenzo. Il ragazzo proverà a tacere quando riceverà dell'ignorante e ingrato dal Capitano che gli ricorderà che lui non è niente. Curro a quel punto perderà la pazienza e romperà il bicchiere lasciandolo cadere. Il ragazzo sfiderà Lorenzo ricordandogli che lui è il figlio di Alonso e subito dopo lo accuserà di aver ucciso sua sorella Jana, sussurrandogli tutto nell'orecchio. Il Capitano reagirà in malo modo al comportamento di Curro sferrandogli un pugno nello stomaco che lo farà accasciare per terra. In quel momento arriverà il marchese, ma Lorenzo si limiterà a dirgli che il valletto gli ha mancato di rispetto.