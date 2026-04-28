Martina e Jacobo cospireranno alle spalle di Catalina per la gestione della tenuta nelle prossime puntate de La Promessa.

Le anticipazioni rivelano che Catalina e Adriano escluderanno di fatto Martina dalle decisioni che riguardano la gestione. La ragazza, a quel punto, si unirà a Jacobo e contatterà il barone di Valladares, nemico di Catalina perché non vuole agevolare in nessun modo il lavoro dei braccianti.

Adriano e Catalina nuovi gestori de La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Alonso affiderà a Catalina e Adriano la gestione della tenuta.

Il marchese penserà che questa sia la soluzione migliore, visto che Manuel è completamente impegnato nella sua attività dei motori e Adriano è appena diventato duca. Catalina e suo marito accetteranno con molto orgoglio, soprattutto perché punteranno a cambiare la situazione dei braccianti. L'obiettivo di Catalina e Adriano sarà quello di pensare ai diritti della fascia più debole dei lavoratori, ma non sarà affatto facile. Innanzi tutto, il barone de Valladares inizierà un braccio di ferro con la figlia di Alonso che chiederà un migliore trattamento dei braccianti. Il barone non avrà intenzione di rinunciare a sfruttare al massimo i contadini e per questo nascerà una guerra con Catalina. I cambiamenti alla tenuta non piaceranno a Martina che inizierà a dar ragione a Jacobo quando non vedeva di buon occhio il titolo di Adriano.

Martina e il suo fidanzato criticheranno il modo di agire di Catalina e la tensione arriverà alle stelle.

Martina e Catalina si allontaneranno molto

Nelle prossime puntate de La Promessa, Martina avrà una discussione con Catalina che la escluderà dalla riunione con Valladares. Risentita, la ragazza andrà a raccontare tutto a Jacobo, aggiungendo che al temine della riunione c'è stato un diverbio tra Catalina e Alonso. Pensando di cogliere la palla al balzo per guadagnare voce in capitolo. Jacobo e Martina penseranno di contattare Valladares alle spalle di Catalina con il pretesto di mediare nel conflitto appena nato. Martina rivendicherà la sua proprietà di parte de La Promessa e il suo diritto di prendere parte delle decisioni.