Petra tornerà a La Promessa e sarà più agguerrita che mai nelle prossime puntate: "Siete degli ipocriti", dirà a Romulo e agli altri che le daranno il benvenuto.

Le anticipazioni rivelano che Leocadia accetterà la richiesta di Samuel e assumerà nuovamente Petra come governante. Pia le riconsegnerà le chiavi che in sua assenza ha tenuto lei.

L'amaro addio di Petra a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano un grande ritorno nelle prossime settimane. Attualmente, Petra è stata licenziata con la grave accusa di aver provocato la scomunica di Don Samuel.

Quest'ultimo è stato costretto a lasciare l'abito talare, ma Leocadia gli ha imposto di restare al palazzo e lavorare affiancando la servitù per evitare l'ennesimo scandalo. Nei prossimi giorni, i sensi di colpa tormenteranno il parroco che confesserà a tutti: "Sono stato io a denunciarmi". Sarà chiara, quindi, l'innocenza di Petra e Samuel farà di tutto per trovare la governante. L'uomo si recherà in paese per fare la spesa per la servitù e scoprirà dove si trova Petra. Impaziente, Samuel andrà da Leocadia chiedendole di reintegrare la donna, visto che non ha commesso nessuna cattiveria nei suoi confronti. La signora De Figueroa terrà a precisare che è lei a prendere le decisioni al palazzo e che Petra tornerà solo se lei lo riterrà opportuno.

L'appello di Samuel, però, non resterà inascoltato e la sera dopo la servitù riceverà un'amara sorpresa.

La riconsegna delle chiavi da governante a Petra

Nelle prossime puntate de La Promessa, Petra ritornerà al palazzo con la sua valigia, più agguerrita che mai. La donna, infatti, non potrà dimenticare il pessimo trattamento ricevuto da parte di Romulo e tutta la servitù che quando è andata via hanno esultato. Il maggiordomo darà il suo benvenuto a Petra che però non si lascerà incantare: "Siete degli ipocriti", dirà. Romulo chiederà a Leocadia se Pia può continuare ad essere governante, visto che in assenza di Petra ha fatto un ottimo lavoro. La signora, però, non avrà alcuna intenzione di accogliere la richiesta. Pia riconsegnerà le chiavi da governante a Petra che farà un sorriso che non prometterà niente di buono.