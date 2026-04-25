Toño dirà addio a La Promessa e a Simona e partirà per una nuova vita a New York con sua moglie Enora.

Le anticipazioni rivelano che Simona ritroverà l'affetto di Toño e parteciperà alle sue nozze con grande emozione. La donna sarà dispiaciuta di dover salutare suo figlio, ma sarà anche felice sapendolo sereno.

Pace tra Simona e Toño a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che il difficile rapporto tra Simona e Toño sarà presto un lontano ricordo. Dopo diverse incomprensioni, madre e figlio riusciranno a costruire un legame solido, complice anche l'arrivo dell'amore nella vita del ragazzo.

Nelle prossime puntate si scoprirà che Toño non è sposato e non ha mai avuto figli da Norberta. Questa volta, però, le bugie del ragazzo saranno in buona fede: emergerà che ha mentito per proteggere Norberta con cui ha iniziato una relazione quando lei è stata abbandonata da suo marito. Toño continuerà a soffrire per Norberta che lo ha lasciato appena suo marito è tornato, ma anche per lui arriveranno tempi migliori. Presto, infatti, nelle trame si affaccerà Enora, una ragazza misteriosa e appassionata di motori che inizierà a lavorare con Manuel accanto a Toño. Tra Enora e il figlio di Simona nascerà subito una speciale complicità e sarà lei a fare in modo che Toño e sua madre si ritrovino definitivamente.

Una nuova vita per Toño a New York

Nelle prossime puntate de La Promessa, Simona vivrà momenti molto felici accanto a Toño. Sapere che suo figlio ha finalmente trovato la donna della sua vita sarà per Simona una grande gioia. I progetti dei due ragazzi saranno importanti: presto si sposeranno e andranno a New York per vendere il motore e iniziare una nuova vita insieme. La cerimonia sarà semplice molto semplice, ma emozionante per tutti. Manuel ripenserà al suo grande giorno con Jana, mentre Maria scoppierà a piangere vedendo Don Samuel celebrare le nozze. La più emozionata di tutti sarà Simona che non smetterà mai di essere grata a Manuel per le tante opportunità date a suo figlio. Per Simona sarà un giorno speciale anche perché per l'occasione vedrà la sua famiglia finalmente riunita. Alla cerimonia, infatti, sarà presente anche sua figlia Virtudes.