I nuovi episodi de La Promessa in onda su Rete 4 da domenica 19 a venerdì 24 aprile 2026, vedono diversi colpi di scena: Manuel mette al corrente Simona che Toño e Norberta non sono mai stati sposati e ciò la sconvolge. Intanto Curro, Pia e Lope cercano di escogitare un piano per tornare alla gioielleria dopo che hanno scoperto che nel bracciale c'era del cianuro.

La Promessa: cosa succede nei nuovi episodi

Le anticipazioni riguardanti i nuovi episodi de La Promessa, vedono Simona sconvolta a causa di una notizia ricevuta da Manuel: Toño e Norberta non sono mai stati sposati.

Di conseguenza la cuoca confida tutto a Candela.

Intanto Curro è sconvolto per la morte di Eugenia, al punto che decide di isolarsi da tutti tranne che da Angela. Quest'ultima invece viene rimproverata da Leocadia per via dell'abbraccio dato al giovane rampollo. Adriano ha bisogno di riposo dopo i problemi di salute, ma a causa del pianto dei gemellini il suo sonno non è così sereno. Dunque Catalina decide di far dormire i bambini presso l'infermeria. Lisandro ha un cambio d'atteggiamento radicale nei confronti di Adriano, al punto che si offre di fargli un regalo. Per quanto riguarda il bracciale, Pia scopre con Llop e Lope che all'interno del gioiello c'è un contenitore interno che contiene del veleno.

A quel punto Curro, Lope e Pia escogitano un piano per tornare in gioielleria in modo da indagare su chi ha messo il veleno nel bracciale. Catalina invece licenzia Petra, poiché convinta che sia stata colpa sua la scomunica di Don Samuel. Quest'ultimo stanco di nascondere i suoi sentimenti rivela alla Fernandez che si è innamorato e così scagiona Petra che nel frattempo risulta irreperibile.

Il commento di alcuni utenti del web

Le vicende de la tv soap targata Mediaset continuano ad appassionare tantissimi spettatori, tanto che su X molti utenti sono soliti commentare le nuove trame. Un utente ha affermato: "Sono ancora sconvolta per la morte di Eugenia". Un altro utente ha aggiunto: "Non comprendo questo cambiamento da parte di Lisandro nei confronti di Andriano".

Un ulteriore utente si è soffermato sulla scomunica di Don Samuel: "Lo sapevo che non c'entrava nulla Petra". Un altro utente ha commentato la storia del bracciale: "Necessito di sapere chi ha messo il veleno per uccidere Jana".